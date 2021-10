Se juega la segunda fecha del torneo Oficial femenino

La segunda fecha de los campeonatos oficiales de primera división A y B del fútbol femenino en la capital correntina se disputará en forma completa hoy.

Por la categoría superior, Sportivo, que goleó en la jornada inaugural a Yaguareté A 5 a 0, buscará un nuevo triunfo que enfrente al Deportivo Popular.

El otro equipo que ganó en la primera fecha, Libertad, tendrá como rival a Yaguareté A. Mientras que el último campeón, Mandiyú, que igualó el pasado fin de semana con Curupay A sin abrir el marcador, se medirá frente a Doctor Montaña.

También se desarrollará la segunda fecha en el Ascendo donde quedará libre Empedrado.

El programa de partidos para hoy es el siguiente:

Cancha de Sportivo: 19.30 Soberanía vs. Ferroviario (1º B). Árbitro: Federico Saucedo; 20.30 Curupay A vs. Sportivo (1º A). Árbitro: Vanesa Benítez y 21.30 Popular vs. Yaguareté (1º A). Árbitro: Federico Saucedo.

Cancha de Libertad: 19.00 Mandiyú vs. Doctor Montaña (1º A). Árbitro: Adrián Sosa; 20.00 Boca Unidos vs. Robinson (1º B). Árbitro: Marcelo Segovia; 21.00 Libertad vs. Yaguareté A (1º B). Árbitro: Andrea Núñez y 22.00 Curupay B vs. Peñarol (1º B). Árbitro: Adrián Sosa.