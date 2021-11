Entre Boca Unidos y Chaco For Ever, las andanzas de L-Gante en el Litoral

Más de dos mil personas disfrutaron este sábado en la ciudad de Corrientes del espectáculo de L-Gante, el cantante del conurbano bonaerense que hizo famosa la cumbia 4.20. En el estadio “Leoncio Benítez” lució una camiseta del Club Boca Unidos, mientras recorrió en 45 minutos sus éxitos que se viralizaron durante la pandemia.

Pero antes de que el cumbiero subiera al escenario correntino, desde el público le reclamaron a Enrike Maldini, conocido por su personaje de La Luchona, su presencia en Boca Unidos. “Nací en el barrio Popular, donde nació la hinchada de Mandiyú, mi papá jugó en ese club y yo soy de Mandiyú. Algunos pensaron que yo me iba a desubicar pero jamás le voy a faltar el respeto a la institución y a su público”, dijo Maldini en diálogo con El Litoral.

“Vos no tenés que estar en esta cancha, acordate de la otra camiseta que le regalaste a L-Gante”, le dijeron por el micrófono durante una ronda de sapucais, en la previa al espectáculo de cumbia. “No te pongas la gorra”, le contestó La Luchona.

En su camerino de Resistencia, Maldini le entregó la camiseta de Mandiyú a L-Gante.

El reclamo se debe al enfrentamiento clásico entre los dos legendarios clubes de fútbol de Corrientes. Sin embargo, L-Gante estuvo prevenido, porque un día antes ya vivió una situación similar.

Al estilo piquetero

L-Gante se hospedó en el Amérian Hotel Casino Gala, de la ciudad de Resistencia, y vino a Corrientes solo para su espectáculo programado en Boca Unidos. La gira en el nordeste abarcó otras dos ciudades: Sáenz Peña (Chaco) y Reconquista (Santa Fe). “En Resistencia se fue al shopping. Vino un fan y le tiró una camiseta de Chaco For Ever, como no tenía barbijo se la puso como bufanda y no le dejaron entrar”, detalló a este diario Sergio Nazer, el productor de la gira local.

“Se quiso poner la camiseta de For Ever cuando llegó al club Sarmiento a la noche. Estaban los directivos y los barrabravas, ellos le entregaron camisetas y él de buena onda decidió salir con la camiseta de Sarmiento. Nosotros también le explicamos la rivalidad”, indicó.

“Me olvidé el tapaboca compaaaaaaa”, posteó L-Gante en su cuenta de Instagram, con fotos de la camiseta que le ocultan la cara y solo con los ojos al descubierto, al estilo piquetero.

Elian Ángel Valenzuela es un cantante de General Rodríguez, Buenos Aires, que saltó a la fama el año pasado con canciones grabadas en una computadora del programa nacional Conectar Igualdad. El nombre artístico lo eligió en base a una broma que le hacía su madre, al verlo vestido todo el día con bermudas, medias y pantuflas: “Qué elegancia, qué elegante”.

También llevó a la cima la “cumbia 4.20”, en una constante referencia de sus canciones al símbolo digital del consumo de marihuana. A la par, publicó su exitoso abecedario, con el que conquistó a niños y niñas de todo el país.

“Como productor, no pensé que iba a haber tantos chicos, de entre tres y siete años de edad, se conectó con ellos a través del abecedario. Muy sorprendente eso, había mamás con sus bebés en los brazos”, señaló Nazer a El Litoral.

Rivalidades

“No quiero contribuir a la pica, pero en Corrientes fueron más de dos mil y en Chaco más de tres mil espectadores”, dijo el productor y agregó que la camiseta de Mandiyú se la entregó La Luchona un día antes de su espectáculo en Corrientes.

“Sabiendo la historia (de rivalidad entre clubes de provincia) pidió una camiseta y cantó todo el show con la de Boca Unidos”, explicó. En el hotel Amérian también hubo inconvenientes con sus fans, pero L-Gante intercedió con el personal de seguridad y decidió sacarse fotos con todos, uno por uno.

Mientras que en Boca Unidos el control de ingreso acumuló una pila de botellas de vidrio, latas energizantes y blisters de pastillas, a un costado del portón. De todos modos, los restos fueron recolectados por los espectadores a la salida, que igual quedaron con el gusto agridulce porque su ídolo no se quedó a saludarlos.

Nazer confirmó también que L-Gante “se pasa jugando entre tres y cuatro horas al día en la play”. Desafió a un correntino y perdió, desafió a un chaqueño, y ganó.

