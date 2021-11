“Soy la madre de Lautaro y estoy sufriendo, solo quiero que mi hijo aparezca con vida”

Familiares y amigos de Lautaro Rosé, el joven de 18 años que continúa desaparecido, permanecen apostados en zona de Costanera Sur. Juana Sotel, madre del joven, contó a medios de prensa que Lautaro estaba con su amigo Ismael, de 16 años. “Me voy a quedar acá hasta que alguien me dé alguna respuesta, soy madre y estoy sufriendo y pido justicia”, reclamó.

“No nos dicen nada, desde el lunes estamos esperando que me den alguna respuesta o que Dios me traiga a mi hijo. Vamos a seguir esperando, vamos a hablar con quien tengamos que hablar. A mi hijo lo vi el domingo a las 9 de la noche, y después no supe más nada de él”, dijo.

“Pido justicia por Lautaro y que no pase con otro chico lo que pasó con él”, exigió.

Al mismo tiempo, Juana describió: “No hablamos con nadie, queremos saber qué pasó con los policías que los corrieron, supuestamente hubo una pelea y seguramente mi hijo con el otro chico corrieron de ahí”.

La tía del joven desaparecido, Natalia Rosé, también manifestó que “aparentemente el lunes a la madrugada hubo una persecución y él y su amigo estaban huyendo”. “El amigo dice que Lautaro se tiró al agua y sus zapatillas quedaron en la costa, pero mi sobrino no sabía nadar”, expresó.

“Nos vamos a quedar aquí hasta que aparezcan y pedimos que vean las cámaras de seguridad que hay en toda la costanera”, reclamó. El hermano de Lautaro afirmó: “Él atinó a tirarse al río en esta zona, el amigo confirma esto y dice que lo agarraron de la remera los policías y le preguntaron por mi hermano, querían saber quién era”.

El fiscal Gustavo Robineau, quien investiga el hecho, dijo que “la investigación está en curso” y hasta el momento “no hay novedades sobre la búsqueda”. Aseguró que “la actuación policial no fue registrada” y que “debería haber sido registrada”. “Estamos trabajando en la individualización de los efectivos policiales que intervinieron”, agregó.

