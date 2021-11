Tabárez: “Argentina sigue siendo poderosa”

Oscar Washington Tabárez, técnico de Uruguay, expresó que la Selección Argentina sigue siendo “poderosa” aun si Lionel Messi no puede jugar el viernes contra su seleccionado por molestias físicas.

“Argentina, aunque haya cambios en su estructura y el entrenador (Lionel Scaloni) no pueda contar con algún titular, aunque sea Messi, sigue siendo un equipo poderoso”, declaró el Maestro Tabárez en conferencia de prensa.

“Vamos a trabajar para tratar de limitarlo, cosa que no hicimos bien después de la primera media hora de partido que se jugó en Buenos Aires”, puntualizó sobre la derrota por 3 a 0 contra Argentina hace un mes en el Monumental.

“Fue una experiencia negativa pero también forma parte de una historia”, agregó de cara a la revancha que jugarán por la fecha 13 de las Eliminatorias el viernes a las 20 en el estadio Campeón del Siglo de Peñarol.

Tabárez aseguró que no piensa en su continuidad. “Así como los malos resultados son los que generan ciertas rispideces y descontentos, los buenos resultados son los que muchas veces ponen las cosas en su lugar. No pienso en eso, en mi interior me cuestiono mucho antes que cualquiera que lo haga desde afuera, creo que tengo esa autocrítica, el camino es tratar de hacer cosas, no gastar el tiempo en justificarme, no siento que tenga que hacerlo”, explicó el DT.