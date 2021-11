Convocan a una marcha en repudio al ataque que sufrió un periodista correntino

Se realizará una marcha en repudio del ataque de Daniel Britez, el periodista correntino que fue apuñalado en un intento de robo mientras esperaba un remis para iniciar su jornada laboral.

"Queremos justicia y seguridad para todos los trabajadores", indicaron los organizadores de la marcha, que se realizará el lunes en horas de la mañana.

La movilización fue convocada por Nea Sports. Tendrá lugar en la plaza de Los Amigos, ubicada en pleno centro correntino. En la intersección de las calles Rioja y Junin a las 10 de la mañana, pedirán justicia por su "jugador y compañero".

El ataque

El periodista fue apuñalado este domingo en el barrio 3 de Abril de la ciudad de la ciudad de Corrientes, según consignaron fuentes oficiales. Daniel Britez, quien se desempeña en la radio AM LT7 y fue apuñalado cuando esperaba un remis en la puerta de su domicilio, en cercanías a las calles Igarzabal y Leloir.

Britez recibió un puntazo la axila, que le ocasionó una fractura en una de las costillas, señaló un parte preliminar. El ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, confirmó que detuvieron al presunto agresor. Se trata de un conocido delincuente de nombre Braian con un frondoso prontuario judicial, señaló en diálogo con LT7.

El profesional ingresó al Hospital Escuela a las 8.15, está consciente y fuera de peligro. Se espera que le realicen una tomografía durante la mañana.

Parte oficial del Hospital Escuela

El paciente Daniel Britez Sufrió una herida de arma blanca en zona axilar derecha. Con fractura de una costilla.

Está internado en emergencia se le está por practicar una tomografía. Su Estado es bueno en general. No reviste gravedad pero hay que esperar la evolución de estas primeras horas. No reviste cuadro gravedad por lo que no fue necesario intubarlo o alguna maniobra adicional. Está internado pero no en terapia. La herida no produjo daño pulmonar. Estado general bueno pero en observación.