Cítricos: detectaron casos de HLB en Mocoretá y preocupa a la región

Detectaron casos en Mocoretá de HLB, la enfermedad que afecta a las plantaciones cítricas. Hay 13 casos positivos y piden a los productores dar aviso a las autoridades si detectan síntomas en sus frutas.

En el corazón de la cuenca citrícola de la provincia, el peligro de las plantaciones se encendió tras un informe de los profesionales de la Dirección de Producción Vegetal en conjunto con Fucosave, Senasa e Inas.

La bacteria causal de la enfermedad fue identificada en 13 muestras vegetales tomadas en cultivos comerciales del área bajo cuarentena. La investigación inició luego de un brote en Entre Ríos. “Está presente en Corrientes en Ituzaingó, Alvear, Bella Vista, Monte Caseros y ahora sumamos Mocoretá”, indicó a El Litoral Adriana Alve, de la Dirección de Producción Vegetal del Ministerio.

“Los técnicos monitorearon la zona y hace tres meses salió una planta con los síntomas”, detalló la funcionaria, y explicó el proceso: “Se toman muestras, se mandan al laboratorio y una vez que da positivo en una zona nueva se hace una contingencia alrededor de la planta”. El tratamiento es cada cierta cantidad de metros y se monitorea a todas las plantas de cítricos alrededor.

“El tema con esta enfermedad es que no tiene cura. Una vez que agarra a la planta termina muriendo. No le hace nada a la persona y se contagia de planta en planta por una chicharra llamada Diaphorina citri, una chicharrita que no es la común y hay en todo Corrientes”, explicó la profesional.

“No siempre la chicharrita tiene la bacteria. Por eso para explicarlo lo ejemplificamos con el proceso del dengue”, apuntó.

Alve resaltó que una vez que se detecta la enfermedad en las plantas, se las extermina para evitar la fuente de inóculo. “Se elimina solamente la planta que dio positivo, las de alrededor no se tocan”.

El Ministerio de Producción recuerda a los productores y al público en general la importancia de monitorear regularmente las plantaciones cítricas y arbolado urbano, y en caso de detectar síntomas compatibles con el HLB (moteado amarillento, nervaduras engrosadas y corchosas, frutos con asimetría e inversión del color de maduración) deben contactarse de inmediato con la oficina más cercana.

“Es la enfermedad más destructiva de los cítricos. Es sumamente importante la participación de organismos públicos, privados, productores y la población”.

(BDC)