Huracán Corrientes perdió el invicto

Atlético Güemes de Santiago del Estero sorprendió a Huracán Corrientes, al vencerlo 1-0 en el partido disputado el pasado domingo en el estadio del barrio Berón de Astrada, que completó la tercera fecha del Grupo C del torneo de Primera División de la Liga Nacional Senior 2021.

El encuentro se jugó sobre el mediodía de una calurosa jornada, mostrando a dos equipos que intentaron siempre llegar al arco rival haciendo circular la pelota. Ambos tuvieron oportunidades para marcar, pero el que acertó fue el equipo santiagueño en el segundo tiempo a través de Justo Zalazar.

Luego del partido, correntinos y santiagueños compartieron un asado de camaradería en la zona de parrillas del club “azulgrana”, otra de las satisfacciones que se producen en la categoría después de la competencia.

Hay que tener en cuenta que éste fue la primera derrota de Huracán Corrientes desde que comenzó a incursionar en la categoría, mientras que por la Primera División Nacional Senior 2021 quedó con un registro de una victoria ante Chaco For Ever (5-2) y este traspié ante Güemes, ya que en la primera fecha quedó libre.

Ahora el elenco del barrio Berón de Astrada deberá dar vuelta la página y pensar en la próxima presentación cuando visite a San Martín de Tucumán el próximo fin de semana por la cuarta jornada del certamen. El Ciruja viene de vencer, también de visitante, a Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 1 en el adelanto de la tercera fecha.

Cumplida la tercera fecha, las posiciones del Grupo C quedaron de la siguiente manera: Central Córdoba (3 PJ) y Güemes (3 PJ) 6 puntos; Huracán Corrientes (2 PJ) y San Martín (2 PJ) 3; Chaco For Ever (2 PJ) 0.

Por el Regional

En el encuentro disputado como preliminar, Huracán Corrientes igualó 2 a 2 ante Águilas F. C. de Corrientes, en juego correspondiente a la tercera fecha del torneo Regional “Clausura”.

Los goles del “azulgrana” fueron convertidos por Enrique Caballero y José Bustinduy, mientras que para Águilas anotaron Leonardo Lafuente y Carlos Mosqueda.

En Resistencia, Del Palmar de San Luis dio la nota de la jornada al superar por 3 a 2 a Deportivo Policiales, mientras que la fecha se completará este martes con el partido que jugarán desde las 21, Deportivo San Cosme ante Chaco For Ever.

El torneo clasifica al ganador del Apertura y Clausura a las instancias finales del cual surgirá un equipo del interior que jugará el torneo de Primera División Nacional Senior 2022, recordando que el vencedor del primer certamen fue Huracán Corrientes, de manera invicta.