Boca Unidos terminó el torneo como empezó: repaso de otra frustración

Del empate esperanzador en Salta ante Central Norte a la impotencia y la amarga igualdad del domingo en Santa Inés ante Crucero del Norte. Boca Unidos terminó como empezó su participación en el torneo Federal 2021, con una campaña irregular que marcó una nueva frustración para el conjunto aurirrojo.

La decisión de la dirigencia de mantener a Claudio Marini, DT de la temporada anterior, en la que tampoco se cumplieron los objetivos, para que ocupe el cargo de secretario técnico, no fue un buen indicio. Con él llegó Alfredo Grelak, quien se hizo cargo del equipo.

Las incorporaciones que llegaron para el comienzo de la pretemporada, tal vez por una razón de presupuesto acotado o vaya a saber por qué otro motivo, mayoritariamente demostraron en el transcurso del torneo no estar a la altura, si hablamos de armar un equipo con pretensiones de pelear por algo importante.

Luego de la igualdad, para el que no hizo ningún mérito en Salta, llegó una prueba de fuego para Boca Unidos ante Chaco For Ever, en su debut en condición de local, encuentro que dejó buenas sensaciones, más allá que le terminaron empatando el partido sobre el final del juego y le anularon un gol por una posición adelantada inexistente.

Siguió la derrota en Córdoba ante Racing, a la postre ganador de la zona B del certamen y finalista por un ascenso directo a la Primera Nacional, y la primera victoria “en casa” ante Gimnasia de Concepción del Uruguay.

El triunfo como visitante sobre Douglas Haig de Pergamino, en la previa al partido de 16avos. de final de la Copa Argentina ante Godoy Cruz entusiasmó. Sin embargo, un brote de contagios de covid-19 se extendió rápidamente por el plantel, que volvió además de “la Docta” con la frustración de la eliminación ante el Tomba.

Con un plantel disminuido alcanzó un agónico empate de local ante un Sportivo Las Parejas, que hasta ese momento no hacía pie en el campeonato, y tras quedar libre, llegó la igualdad en Gualeguaychú ante Juventud Unida, a la que siguió la derrota sobre el final y con un hombre menos en Corrientes ante Gimnasia y Tiro -otro de los animadores del torneo- que marcó el final del ciclo Grelak como DT y Marini como secretario técnico.

La elección de los nuevos técnicos recayó en dos jugadores queridos e identificados con el club y con la ciudad, que apenas unos meses atrás decidieron “colgar los botines”: Martín Fabro y Leonardo Baroni. El debut de la dupla con goleada en Resistencia a Sarmiento, más que por juego, por contundencia, fue prometedor.

A la hora de remontar vuelo, el equipo quedó carreteando con un empate de local ante Sportivo Belgrano de San Francisco, y si bien continuó el invicto de la nueva conducción con otra igualdad en Pronunciamiento, el equipo recibió un cachetazo al perder en su cancha ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Luego siguieron los empates en dos goles ante Unión, en Sunchales, y ante Crucero del Norte (primer punto que sumaron los misioneros como visitante) de local.

La primera rueda se cerró para Boca Unidos con déficit de resultados jugando en el estadio del barrio 17 de Agosto, donde sólo pudo ganar un partido, además de preocupantes y sostenidos errores defensivos que siempre le costaron caro.

Para colmo, el inicio de la segunda mitad del campeonato no fue bueno. Derrota en casa ante Central Norte y en la visita ante Chaco For Ever, partido que detonó en la salida de la incorporación más importante de la temporada: el arquero Luis Ardente, quien fue separado del plantel por la dupla técnica y ya no volvió a jugar.

Por todo esto, y porque necesitaba un triunfo importante, en la fecha siguiente el equipo correntino se anotó un triunfazo ante el puntero Racing de Córdoba, iniciando el mejor tramo del torneo, ya que luego vendrían dos empates de visitantes (Gimnasia de Concepción del Uruguay y Sportivo Las Parejas) y otras dos victorias de local ante Douglas Haig y Juventud Unida, que lo acomodaron muy bien en puestos de clasificación para el “reducido”.

Lo que siguió fue una frustración tras otra. En seis fechas sumó un punto sobre 18 en disputa, con derrotas como visitante ante Gimnasia y Tiro (hizo un buen partido), Sportivo Belgrano y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, y resultados inesperados de local, como el empate ante Sarmiento y la derrota frente a Defensores de Pronunciamiento, resultados que lo dejaron prácticamente fuera de la clasificación.

La goleada a Unión de Sunchales con un equipo fresco y joven hizo creer en el milagro, pero el empate del domingo en tierras misioneras y los resultados registrados en Sunchales y Pronunciamiento, marcaron su despedida del campeonato, otro en el que no luchará por volver a la Primera Nacional, categoría de la que se fue hace tres años y medio.

(RP)