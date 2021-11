Gallardo no decidió el 11 para enfrentar a Racing

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, aún no definió los cambios en el equipo que va a enfrentar a Racing con la posibilidad de salir campeón el jueves en el Monumental por la fecha 22 de la Liga Profesional de Fútbol con solamente alcanzar un empate. Gallardo no puede contar con Enzo Pérez, que tiene una luxación de codo, ni con Milton Casco y Bruno Zuculini, quienes sumaron la quinta amarilla, ni tampoco podrá disponer de los lesionados Benjamín Rollheiser y Fabrizio Angileri, que aún no tienen el alta médica. Rollheiser estaba en duda luego de completar tres semanas de trabajos diferenciados por el desgarro que tuvo en el cuádriceps izquierdo ante Patronato y que le impidió jugar ante Platense el último fin de semana. Parecía que podía regresar, pero no llega. Así Leonardo Ponzio, quien disputó 10 partidos en todo el año y solo una vez fue titular ante Boca en mayo, tiene una chance de ser titular por segunda vez en el año donde puede anunciar su retiro del fútbol.

La otra posibilidad que maneja Gallardo es jugar con Enzo Fernández de volante central y Agustín Palavecino de socio, tal como sucedió ante Godoy Cruz, cuando a pesar de la derrota el entrenador quedó conforme. De este modo, se sumaría a la zona de volantes un jugador más con variantes como Jorge Carrascal y hasta tiene a José Paradela que jugó ante Platense y lo había hecho en aquel partido ante el Tomba. La formación se podría constituir entonces con Franco Armani, Alex Vigo, Robert Rojas, Paulo Díaz y David Martínez; Agustín Palavecino, Leonardo Ponzio, Enzo Fernández y Jorge Carrascal; Julián Álvarez y Braian Romero. Del plantel que practicó ayer por la mañana, Nicolás de la Cruz volvió a estar también en el parte médico, ya que sigue con el tratamiento y la medicación anticoagulante por la trombosis venosa en el pie izquierdo. Los jugadores volverán a trabajar hoy por la tarde en el Monumental.