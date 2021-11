Wanda Nara reveló cómo se enteró de la infidelidad de Mauro y qué le djo a la China Suárez

Wanda Nara habló con Susana Giménez a fondo sobre el escándalo que protagonizó con su esposo, Mauro Icardi, y China Suárez, acusada de ser la tercera en discordia.

Indagada por cómo nació este conflicto que escaló a nivel nacional e internacional, Wanda se sinceró: "Nosotros, con Mauro, siempre estamos juntos, somos una familia muy pegada. Y un día, estábamos en un campo, las nenas estaban andando a caballo y yo estaba hablando con la chica que nos organiza las fiestas en París. Ella me pidió una foto de mi hija más chiquita para la invitación y me acordé que habíamos hecho unas fotografías con el celular de Mauro", comenzó.

"Fui a buscarla en su celular y buscando y buscando, empecé a ver pantallazos de un chat con una mujer muy famosa que ya saben (por la China). Al ser dos personas muy conocidas y no saber la verdad o que ninguno hable, es obvio que se empieza a generar muchas versiones. Es normal. Yo estoy en el ambiente desde los 4 años y tuve peleas con exparejas y también le pasó a mi hermana, Zaira", agregó.

Y cerró: "Yo siempre busqué y revisé cosas en el celular de Mauro, y nunca encontré nada; y cuando había algo, muchas veces él me lo mostraba o yo a él. Tenemos esa confianza y tenemos una relación que nos contamos todo".

Pocos escándalos han tenido el impacto del denominado Wanda Gate, que estalló cuando Nara aseguró que la China se enviaba mensajes con Icardi. Luego, se conoció que la actriz y el futbolista incluso se habían encontrado en un hotel en París.

Qué fue lo primero que hizo

En medio de la entrevista que se transmitió por Telefe, la empresaria reveló que fue su esposo quien le terminó confesando que había tenido un affaire con la actriz tras ser descubierto. Y, para sorpresa de muchos, su reacción no se hizo esperar: “Cuando Mauro me contó todo, lo primero que hice fue llamarla (a la China) porque teníamos una relación de conocernos, y pudimos hablar”, comenzó diciendo.

“Lo primero que hice fue pedirle perdón por esa historia en Instagram que yo había puesto, que fue un poco dura porque dije una palabra que no fue muy elegante (la había tratado de ‘zorra’). Pero bueno, la dije en un momento de calentura”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto, sobre cómo piensa encarar esta nueva etapa de su vida junto al padre de sus hijas Francesca e Isabella: “Yo creo que podemos seguir juntos porque si hoy no lo hubiese conocido a Mauro, o con toda historia hubiéramos puesto un stop, yo volvería a empezar. Primero, porque fue él el que me contó como pasaron las cosas y el que me mostró todo, y está arrepentido. Yo seré una tonta, pero creo en el perdón y en la palabra”.

