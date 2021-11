Corrientes comenzó a implementar un nuevo método para identificar la variante Delta

El Laboratorio Central de la Provincia comenzó a implementar el pasado miércoles 24 de noviembre un nuevo método que permite identificar la variante Delta del SARS-CoV-2 en suelo correntino y en un lapso no mayor a 6 horas. Se trata de un kit provisto por el Instituto Malbrán.

Esto representa un avance significativo en la gestión de la pandemia por covid-19, ya que, al tener una confirmación precoz, la respuesta epidemiológica es más inmediata y así más efectiva.

"Por primera vez se realizó en el Laboratorio Central de la Provincia el testeo rápido para determinar si es variante delta o no. Es una técnica PCR enviada por el Instituto Malbrán que identifica si la muestra es delta o no. Es una prueba específica para esta variante, pero no nos dice si se trata de otra", dijo la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, el miércoles.

En tanto, el director del Laboratorio Central de la Provincia, Gerardo Andino, quien explicó: "Esta nueva determinación que incorporó el laboratorio es una PCR que va dirigido a 2 regiones de la variación delta del SARS-CoV-2 (P452 y L681), que son las 2 regiones que presentan mutaciones en la variante delta".

Vale recordar que anteriormente las mutaciones eran confirmadas por el Instituto Malbrán, lo cual demoraba por lo menos 30 días, debido a la amplia demanda de todos los distritos argentinos que tiene esa institución.