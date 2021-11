Matías Kulfas intentó explicar sus dichos

Matías Kulfas salió al cruce de las críticas e intentó explicar la polémica frase con la que defendió la suspensión del financiamiento en cuotas de los viajes al exterior. “Que quede bien claro: no motiva la decisión estatal el ánimo de afectar a grupos particulares”, dijo el ministro de Desarrollo Productivo. Y sostuvo que cuidar los dólares es una “responsabilidad social”.

El funcionario había quedado en el centro de la polémica, tras respaldar la nueva política restrictiva del Banco Central por la que se prohibió a las tarjetas de crédito vender en cuotas pasajes y servicios al exterior.

“En general la gente que viaja al exterior no es pobre, seamos claros”, dijo en Radio Continental. Y llegaron la frase que le valió un fuerte rechazo. “El que se quiere ir al exterior se puede ir, no estamos impidiendo que la gente viaje, el que quiere ir que se lo pague, no vamos a estar estimulando con financiación barata que la gente viaje al exterior cuando acá no sobran dólares”.

Horas más tarde, Kulfas trató de explicar sus palabras con un extenso hilo de mensajes en Twitter, al que tituló “Cuidar los dólares de nuestra economía es un acto de responsabilidad social”.

“La gran mayoría de las crisis económicas argentinas se dio por la falta de dólares, que detonó devaluaciones y pérdida del poder adquisitivo de las mayorías. Por eso, la pregunta por a dónde van los dólares que produce nuestra economía es tan relevante”, comenzó el ministro.

Y pasó a la actualidad argentina, con una acusación tácita contra el gobierno de Mauricio Macri: “Esa característica histórica se ve hoy agravada por la deuda inédita con el FMI que nuestro gobierno no contrajo pero debe pagar. Ante este nivel de restricción, el Estado debe priorizar a dónde destina esos dólares escasos”.

Acto seguido, señaló al turismo al exterior como una “gran fuente de salida de dólares” en los últimos diez años.

“Hubo mucho más turismo de argentinos en el exterior que visitantes extranjeros en Argentina. Eso significó 23.500 millones de dólares menos para nuestra economía en 10 años”, expuso.

(AG)