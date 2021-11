Habló la policía correntina prófuga por la muerte de Lucas González

Lorena Miño es correntina, hace tres años se fue a Buenos Aires en busca de un futuro mejor y entró a trabajar en la Policía de la Ciudad. Hoy se encuentra prófuga por el encubrimiento de la muerte de Lucas González.

“Lamento muchísimo la pérdida de Lucas pero yo no tuve nada que ver, no tuve nada que ver”. Acompañada por su abogado y con la voz en llanto, Lorena, está prófuga y acusada de encubrir el crimen de Lucas González, cometido el 17 de noviembre en Barracas, se desligó del caso en un video que difundió su abogado.

En el video de un poco más de tres minutos que dio a conocer el abogado de Miño, Roberto Castillo, -y al que tuvo acceso la agencia de noticias Télam-, la prófuga expresó que por culpa de tres policías “que hicieron todo mal” ella se encuentra vinculada a la causa en la que se investiga la muerte de Lucas (17) y por la que están detenidos hasta ahora ocho policías, tres por el homicidio y cinco por encubrimiento.

”Buenas tardes, mi nombre es Lorena, perteneciente a la Policía de la Ciudad, estoy en Barracas, en la (comisaría) 4D”, así inició Miño su relato en el video, en el que se la ve sentada junto al letrado y llorando de manera permanente.

Miño, oriunda de la provincia de Corrientes, dijo que hace tres años vino a Buenos Aires “en busca de un futuro para ayudar” a su familia y que tras el hecho está pasando “un mal momento”.

Y siguió: “A partir del 17 de noviembre nada volvió a ser lo mismo. Se siente el odio de la gente... por tres personas que hicieron algo mal. NO todos son iguales, no todos hacemos lo mismo. No tengo nada que ver con lo que pasó”.

Consultado por la agencia Télam, el defensor de Miño indicó que aguardará la resolución del juez de Instrucción porteño Martín Del Viso sobre la eximición de prisión presentada, la que ya fue rechazada por el fiscal del caso, Leonel Gómez Barbella.

El fiscal Gómez Barbella consideró a los policías sospechosos de los delitos de “encubrimiento agravado, privaciones de la libertad agravadas y falsedades ideológicas”.

Creen que entre estos efectivos está quien plantó un arma de fuego de plástico a las víctimas y quienes elaboraron el sumario policial con la información falsa de una persecución y tiroteo aportada por los policías de civil que, luego, fueron detenidos por la muerte del adolescente.

De esta manera, los fiscales hicieron lugar al pedido que le habían formulado días atrás los padres de Lucas y de los otros adolescentes, para que también sean detenidos los encubridores del crimen.

Así, son ocho los policías detenidos por la muerte de Lucas González. La semana pasada, habían sido arrestados el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial Juan José Nieva, los tres acusado por el homicidio agravado de Lucas y los intentos de homicidios de sus tres acompañantes.

Estos últimos tres policías detenidos están presos en la cárcel de Marcos Paz. De acuerdo a la investigación, Isassi, López y Nieva interceptaron a el auto y les dispararon cuando los jóvenes salían del club Barracas Central. Las víctimas del tiroteo intentaron huir de las balas, ya que pensaban que les estaban robando desde el otro vehículo.

