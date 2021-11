Homenaje con maratón para un chico que falleció en el derrumbe de Miami

La 50ª edición de la Maratón de Nueva York, que se llevará a cabo este 7 de noviembre y cuenta con la participación de más de 30 mil corredores de todo el mundo, tendrá un significado muy especial y emotivo tanto para la familia de Ilan Naibryf (foto), como para el teniente coronel, Amnón Leibowitz, ingeniero e integrante del equipo de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Dos de los participantes de la Maratón estarán unidos por la tragedia del derrumbe del Champlain Towers South Condo, ocurrido el 24 de junio pasado, en Miami, y llevarán en sus corazones la fuerza suficiente para rendirle un profundo y sentido homenaje a la memoria de Ilan.

La ingeniera Micaela Naibryf, de 26 años, una de las dos hermanas del joven argentino de 21 años que falleció junto con su novia puertorriqueña, le rendirá tributo participando de la competencia y lo hará con un detalle muy especial: usará los cordones de un par de zapatillas que le regaló Ilan y los ajustará con una pequeña placa metálica que le obsequió su novio, en la que puede leerse: ‘Mica: What doesn’t kill you, makes you stronger - NYC Marathon - 11/07/21' (Mica: Lo que no te mata, te fortalece - Maratón de la ciudad de Nueva York - 11/07/21).

(JML)