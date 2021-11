Empresarios correntinos piden que la vacuna anticovid sea obligatoria

Empresarios correntinos piden que el Estado nacional imponga las vacunas contra el coronavirus de forma obligatoria. Asimismo, aseguraron que los trabajadores que no quieren vacunarse generan un problema a los demás.

El presidente de Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), Gustavo Ingaramo, indicó que deben convencer a los empleados de que se coloquen las dosis, porque al no vacunarse puede generar inconvenientes a los demás trabajadores.

“No hemos tomado una postura institucional pero a título personal y en charlas con asociados hemos planteado que se deben vacunar. Cuando trabajamos con el sistema burbujas quedamos en una situación complicada con respecto al grupo en donde se encontraba. Con esta apertura se hace más preocupante el tema porque, salvo el uso del barbijo y la ventilación de los ambientes, no hay otras medidas que sean de tipos obligatorios entonces se sugiere tomar las medidas”, indicó a El Litoral.

Además, aseguró que los posibles casos que se puedan presentar repercuten en la productividad del sector y consideró que se debe tener solidaridad no solo con la empresa sino con los compañeros de trabajo en caso de los que no deciden inocularse. “Estrictamente sanciones no habrá pero sí se hacen recomendaciones del caso y ese tipo de conductas son tenidas en cuenta a la hora de evaluar el comportamiento del empleado. Además del riesgo de contagio, está la posibilidad de que la convalecencia de la enfermedad se torne grave porque eso es lo que garantiza que la persona no ponga en riesgo su vida”, explicó Ingaramo a El Litoral y agregó: “Sería bueno que el Estado nacional imponga con carácter obligatorio la vacuna porque está dando muestras en otros lugares del mundo que la inoculación sino se llega a un 70 u 80 por ciento no garantiza la continuidad de la pandemia”.

Con respecto a las medidas sanitarias que se toman desde el sector, aseguraron que son las que ya se conocen desde el inicio de la pandemia. Además, indicaron que en la actualidad el aforo laboral es del 100% con higiene y uso de barbijo, algunas empresas también optan por tomar la temperatura de los clientes. “Por suerte, no es en el lugar de trabajo donde se producen los contagios sino fundamentalmente en las reuniones con lo cual a veces resulta imposible controlar estas cosas”, concluyó.