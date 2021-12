Diego Caram y Martín Ascúa reasumieron en sus cargos en Paso de los Libres y Mercedes

Diego Caram y Martín Ascúa reasumieron en sus cargos como jefes comunales de Mercedes y Paso de los Libres. El intendente de Paso de los Libres llamó a “profundizar el desarrollo que transformó la ciudad de Paso de los Libres”.

“Es un honor que este pueblo libreño nos haya honrado nuevamente con esta primera magistratura. Este juramento tiene un sabor especial porque venimos de poner a prueba nuestra gestión con el voto de los libreños”, afirmó Ascúa en la plaza central de la localidad.

Además, llamó a “todos los actores sociales y políticos a ser protagonistas de la transformación de la ciudad”. Los convocó nuevamente a participar del Plan Estratégico Libres 2030, que contempla las bases de crecimiento con el acuerdo de múltiples sectores e instituciones libreñas de diferentes sectores.

En Mercedes, el intendente justicialista Diego Caram asumió y apuntó a un discurso para la oposición.

“Hoy no es un día mas, hoy venimos a consolidar una forma de hacer política que eligieron los mercedeños, la cual no se trata de agravios ni de injurias, no se trata de utilizar la justicia para ganar las elecciones. Las elecciones se ganan con el voto de la gente”, manifestó.

“Agradezco a la gente que confió en nosotros y nos acompañó, y para los que no, quiero que sepan que también vamos a trabajar y construir con ustedes. La política debe ser la conversación y la discusión, la diferencia y la construcción, para eso es la política, cuenten con nosotros, hagamos la política que todos queremos, construyamos la ciudad que todos merecemos”, concluyó.

(BDC)