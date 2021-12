Un grupo de jóvenes de la comunidad LGBT denunció un caso de violencia policial

Un grupo de jóvenes de la comunidad Lgbtiq+ denunció un caso de violencia policial en Corrientes.

La situación se desencadenó el jueves pasado cuando los implicados llamaron a la policía por el robo de un motochorro en el barrio Aldana, en cercanías a la rotonda Poncho Verde. Al llegar, se enfrentaron con los jóvenes, quienes aseguran que hubo violencia policial.

"Nosotros pasábamos por el sitio del hecho junto mi pareja que es coordinadora de Atta (Asociación de Travestis y Transexuales de Argentina) en Corrientes. Delante nuestro se quedó la camioneta de la policía así que no podíamos pasar. Cuando miramos estaban los policías tomando del brazo a una persona y el tumulto era con gente de Atta y Deportes Lgbtiq de Corrientes",narró Bruno Laurino.

El joven que realizó la semana pasada la denuncia formal ante la Fiscalía de Instrucción Nº 5.

"Bajamos entonces a preguntar, ya los estaban sacando a empujones, pero lo destacable es que querían llevar a uno de ellos de testigo y aunque no se resistió lo tomaron por la fuerza. Cuando le reclamó el método y les dijo que no se había negado, el policía le contestó: "sos un burro que no sabe nada de leyes"", indicó Laurino.

En ese momento, ,según contó Bruno Laurino, él se acercó al efectivo para que explicara el procedimiento y le respondieron con un insulto.

"Así que le pedí que se identifique, ya que el uniforme no decía su nombre como debía, no lo hizo, le dije que lo iba a denunciar",afirmó el joven, quien aseguró que el policía continúa propinándole insultos. "En medio de la discusión, otro efectivo me enviste y me tira contra un auto estacionado", agregó.

Bruno destacó que no esperaban ese trato."Más allá de todo eso esto expone cuanto atrasa esta provincia en respetar nuestras identidades. A pesar del florido marco legal que tiene este país", concluyó.

Laurino pidió justicia para que no vuelva a pasarle a nadie más.

Además, las organizaciones realizaron un comunicado formal difundido en sus redes sociales.