Procesado por transportar cargamento de droga hirió a su pareja y volvió a prisión

Un hombre detenido con un millonario cargamento de marihuana en Corrientes en diciembre del año pasado había logrado el beneficio de la prisión domiciliaria, pero tuvo una reacción violenta hacia su pareja y volvió a prisión.

Se trata de Lisandro Alexis Luna, quien cumplía prisión domiciliaria en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

El 20 de diciembre del 2020, Luna iba junto con otro hombre a bordo de un vehículo utilitario por la ciudad de Corrientes, con 120 kilos de marihuana.

En el recorrido se toparon con un operativo policial de rutina sobre la avenida Medrano y calle Lavalle.

El conductor esquivó el procedimiento, los policías notaron la maniobra evasiva y emprendieron la persecución. Los efectivos de la fuerza correntina los atraparon cuando intentaban deshacerse de la droga en una vivienda.

Al revisar la camioneta, los policías detectaron el cargamento de droga, valuado en unos 15 millones de pesos. Desde entonces, Luna quedó arrestado en Corrientes, a disposición de la Justicia Federal. Fue procesado por transporte de estupefacientes y la causa fue elevada a juicio, al Tribunal Oral Federal de Corrientes. Previamente, el juez federal N° 1 subrogante de la capital correntina, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, por disposición de la Cámara Federal de Apelaciones, resolvió concederle el arresto domiciliario a Luna. Para tal medida debía, entre otras cosas, designar a una persona que asuma su responsabilidad en que cumpla con el encierro en la vivienda de Paraná. Y quien aceptó fue su pareja.

El hombre volvió a su ciudad y todo transcurrió con normalidad hasta que el 11 de octubre pasado, a las 18, la Policía entrerriana lo detuvo por un episodio de violencia de género. Luna agredió a su pareja y fue debidamente denunciado. Lo imputaron por el delito de lesiones leves calificadas. De este modo, en el trámite de esta causa en la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual, surgió la situación en la que se encontraba por el caso de narcotráfico, y la fiscal Ileana Viviani informó del suceso al Tribunal Oral Federal de Corrientes. El Tribunal, al leer lo informado por la fiscal de Paraná, revocó de inmediato la domiciliaria de Luna. Los jueces de Cámara Víctor Alonso González, Fermín Amado Ceroleni y Manuel Alberto Jesús Moreira sostuvieron en la resolución: “No podemos omitir la gravedad del asunto traído a consideración. El Tribunal, en este sentido, se constituye como garante de la problemática de la violencia de género y su anclaje en el sistema de justicia, en virtud de las normativas internas vigentes y de los diversos pactos y tratados suscriptos por la República Argentina, por los cuales el Estado se comprometió a velar por los derechos de las víctimas de violencia de género como problemática social vigente y actual”. En este sentido, consideraron que “habiendo el imputado Luna transgredido las condiciones por las cuales se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria, surgiendo además expresamente que (la denunciante) no quiere convivir con el nombrado ni hacerse responsable de su situación, corresponde revocar el beneficio de la prisión domiciliaria oportunamente otorgada”. No obstante, no se dispuso el regreso de Luna a una cárcel correntina, sino que se ordenó “su alojamiento en una unidad penitenciaria cercana a su domicilio”.

