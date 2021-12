Aumentó la salida de pasajeros en la terminal, pero hay quejas de las agencias

La Dirección de Estadísticas y Censos de Corrientes publicó este martes los últimos indicadores económicos. Especificaron que los pasajeros salidos desde la terminal de Corrientes representan la variación mensual de mayor magnitud, siendo del 43,19% respecto al mes anterior. Si bien los últimos datos corresponden al mes de septiembre, el registro histórico muestra un creciente uso de la terminal de Corrientes después del invierno. Durante ese mes se registraron 31.166 pasajeros salidos desde la terminal, el mayor número desde que se reactivó el transporte de larga distancia en la Capital.

Por su parte, el presidente de la región nordeste de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (Aaavyt), José Manuel Sena, se quejó por las últimas restricciones a la compra de viajes con tarjetas de crédito. “Para viajes al exterior no tenemos consultas, creemos que la gente va a viajar en sus autos. Lo que es nacional, están bastante bien las ventas”, dijo el referente en diálogo con El Litoral. “Las restricciones a la compra con tarjetas de crédito nos perjudicó mucho, es un golpe muy grande para el sector después de una pandemia de un año y medio”, lamentó Sena. “Estamos trabajando muy bien con el Pre Viaje, pero hace más de dos semanas se paró la venta por el tema del pago que no se puede hacer con tarjetas de crédito que no sea con el Plan Ahora 6 o Ahora 12”.

La presidenta de la Cámara de Turismo de Corrientes, Alejandra Boloqui, coincidió en que las consultas a las agencias están relacionadas con el programa Pre Viaje, pero consideró que “mucha gente decidirá a último momento”. “El Gobierno nacional dio de baja todos los planes con tarjetas, y la gente venía pagando viajes parciales”, lamentó Sena.

(IB)