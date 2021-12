Remises: algunas empresas aumentaron un 14% y el resto lo hará antes de las fiestas

La Asociación de Remiseros de Corrientes confirmó que se produjo un aumento de la tarifa mínima de los móviles a $125, lo que significa un aumento del 14% que se irá aplicando progresivamente en las diferentes empresas para amortiguar la economía del usuario.

La entidad informó que hubo un reclamo en la actividad pero que intentaron estirar lo máximo posible el precio de las tarifas pero debido a los costos de insumos y combustibles entre otros, el aumento era definitivo.

“Aumentan todas las empresas de remis el precio de la tarifa. En principio querían llevarlo a $130 y se buscó un equilibrio para llegar a $125. No arrancan todas las empresas juntas con respecto al aumento, primero comienza un grupo y le seguirá el resto como siempre ocurre en estos casos para que la gente tenga opciones hasta que quede uniforme”, indicó Juan Castillo, referente de la entidad,

Aseguró que la tarifa aumentará paulatinamente y para el 24 de este mes quedaría uniforme. Además, explicó que la necesidad hizo que el proceso se adelante, ya que el aumento estaba supeditado para principios de enero.

“En principio iba a ser en enero el aumento pero por una cuestión de insumos y también de que no es propicio hacer cambios en la tarifa porque la demanda baja mucho. Las realidades son varias y a veces tenemos que tomar decisiones, tampoco sabemos qué va a pasar con la pandemia en los próximos meses”, afirmó a El Litoral.

Castillo resaltó que la inflación adelantó los procesos e hizo que la actividad comience a achicarse por la economía. “Somos conscientes de la realidad pero tampoco vamos a ser cómplices de que la actividad desaparezca por no habilitar un instrumento que permita recuperar de forma gradual la rentabilidad sin afectar la legalidad”, dijo.

Por su parte aseguró que el aumento es de un 14% y sostuvo que es un monto razonable. En ese sentido, se comparó con otras ciudades cercanas como Resistencia donde la mínima está en $180 e Iguazú que llega a los $300, dejando de lado a Formosa que tiene montos más baratos.

“Vivimos experiencias anteriores la ordenanza madre en el año 1998 hasta el 2004 no modificaron los precios y se fundió casi la actividad donde muchos salieron porque no les era rentable. Ahora ocurre una situación parecida, no vamos a amortizar los costos pero vamos a intentar ir de a poco para que la gente continúe utilizando el servicio”, contó.