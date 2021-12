La primera paciente Ómicron de Santa Fe había regresado de Estados Unidos

El Ministerio de Salud de Santa Fe reportó el primer caso de la variante Ómicron de coronavirus en la provincia. Hay 22 personas aisladas.

Según informó la cartera sanitaria, se trata de una mujer de 40 años que vive en Rosario y regresó de un viaje a Estados Unidos. Presentó los primeros síntomas el 8 de diciembre, dos días después de ingresar al país.

Luego de que el PCR le diera resultado positivo, la muestra fue analizada. La secuenciación genómica confirmó que se trata de la variante originaria del sur de África que ya se extendió por todo el mundo.

La mujer recibió tres dosis de la vacuna, la última de ellas hace menos de 14 días, y está cursando la enfermedad en su casa.

El primer caso de la variante en el país fue informada el domingo 5 de diciembre por el Ministerio de Salud de la Nación. Se trató de un pasajero procedente de Sudáfrica de 38 años residente de la provincia de San Luis, que asistió a un evento laboral en el país africano y regresó a la Argentina el 30 de noviembre.

Justo una semana después, la cartera sanitaria cordobesa confirmó los cuatro primeros casos en esa provincia, vinculados a un viajero proveniente de Dubai y tres de sus contactos estrechos.

La provincia está alerta por un posible brote de esa variante en fiestas de egresados, y desde el Ministerio de Salud provincial afirmaron que los casos ya ascienden a 110. También trascendió que habría contagios en otras fiestas de este tipo.

“Solo falta la certificación del Instituto Malbrán, pero hemos secuenciado en nuestro Laboratorio Central las 90 muestras de los casos positivos y no son Delta, no son Manaos, no son Lambda y las características del genoma nos permiten decir que son compatibles con variante Ómicron”, adelantó Diego Cardozo, ministro de Salud provincial.

Lo último en este sentido es que la Ciudad de Buenos Aires estudia dos posibles casos, tal como confirmó ayer Gabriel Battistela, subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria.

Al menos una de las personas tendría antecedente de viaje y, al mismo tiempo, se está haciendo el seguimiento epidemiológico para identificar a los contactos estrechos.

“Tenemos en análisis dos personas. Falta confirmación, pero es probable que la nueva variante ya esté en la Ciudad, aunque no podemos hablar de circulación comunitaria”, dijo el funcionario.

