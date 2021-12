Quién es Ignacio Cervin, el alumno correntino más longevo del país en terminar la secundaria

Ignacio Cervin tiene 95 años y es oriundo de la localidad correntina de Colonia Carolina, departamento de Goya, y este año está por terminar la secundaria, siendo el alumno más longevo del país en terminar sus estudios.

En el 2018, Cervin había sido reconocido por el Ministerio de Educación de la Nación por haber culminado la primaria con 92 años.

Este 2021, el correntino logrará graduarse tras cursar en el turno noche junto a otros 15 alumnos.

El acto será el próximo 9 de diciembre en el Colegio Secundario Colonia Carolina, a las 20.30.

En una entrevista con el canal Carolina TV, Cervín contó cómo fue que se le ocurrió completar sus estudios.

"Se me dio por estudiar porque de chico no había terminado la primaria, nadie me alentaba en esos tiempos", dijo, al tiempo que recordó que cuando era chico "solo había hasta 5º grado nomas".

Entre tanto, detalló su rutina en Colonia Carlina."Un día típico cuido la huerta nomas por la edad y hago algunos trabajos", precisó.

"Soy albañil, herrero, carpintero. Hago los trabajos para mi, aunque no salgan muy bien, no importa porque es para mi", bromeó.

Por otra parte, adelantó que ahora que culmina la secundaria quiere estudiar algo referido a la agronomía. "Como me crie en el campo conozco como manejar a los animales", sostuvo.