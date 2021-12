Quién es Facundo Medina, el jugador de la Selección denunciado por violencia de género

Facundo Medina, defensor del Lens de la Ligue 1 y de la Selección Argentina, está en el ojo de la tormenta tras haber sido denunciado por violencia de género por una expareja en Francia.

Tuvo su lugar en la Selección Argentina Sub-23 durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, marcó el gol del triunfo ante Egipto, única victoria del equipo dirigido por Fernando Batista. Conocé más al futbolista de 22 años: un defensor que nació de las Inferiores de River, brilló en Talleres de Córdoba, pasó al país galo, fue nuevamente citado por Scaloni para la Mayor y ahora está citado a indagatoria y puesto bajo custodia policial.

El defensor de 22 años, oriundo de Fiorito, llegó a la pensión del club de Núñez en 2011. En las Inferiores, jugó como lateral izquierdo. El zaguero viajó a la pretemporada de 2017, pero no logró ganarse un lugar en la consideración de Marcelo Gallardo. "Le estoy muy agradecido a River más allá de que me haya ido. Me sacaron de la villa y me formaron como persona", expresó en la zona mixta del Monumental tras un triunfo de Talleres en agosto de 2019.

Medina fue al banco de suplentes de la Primera en cuatro oportunidades y jugó sólo tres amistosos (contra Olimpia, San Pablo y Aldosivi, entre noviembre de 2016 y enero de 2017). Luego, en 2018, dejó el club: se marcó a Talleres de Córdoba, que pagó 950 mil dólares por el 65 por ciento de su pase.

Medina, de afianzarse a Talleres a Europa y la Selección Argentina

El defensor se afianzó jugando en el conjunto cordobés y llamó la atención de Fernando Batista para las selecciones juveniles en 2019: fue campeón del Sudamericano Sub-20 en Chile, disputó el Mundial de Polonia y se colgó la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de ese año. En enero de 2020, participó del Preolímpico Sudamericano, donde la Sub-23 consiguió su boleto para Tokio.

A mediados de 2020, en plena pandemia de coronavirus, Medina fue vendido al Racing de Lens de Francia, que pagó €4.000.000 brutos por su ficha. Lionel Scaloni lo convocó para las primeras fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022: ingresó dos minutos en el triunfo frente a Bolivia en La Paz.

Facundo Medina, detenido por violencia de género: qué sucedió en Francia

Según informó el medio L'Equipe, las autoridades francesas intentan dilucidar lo que ocurrió entre la noche del 24 de diciembre y las primeras horas del 25 en la casa del futbolista. Según el mismo medio francés, el jugador es "sospechoso de haber cometido actos violentos premeditados contra una exnovia que venía desde Argentina".

Según añaden en Francia, fuentes cercanas al caso señalaron que existió una discusión entre Medina y su expareja que habría derivado en el ataque. Todo esto habría sido negado por el futbolista durante su indagatoria.

Cuál es la imputación a Facundo Medina y de qué lo acusa su expareja

Según señaló a la agencia AFP el fiscal Benoit Gauthe, el futbolista habría "admitido parcialmente" la acusación de su expareja, quien lo denunció por "violencia voluntaria".

Ante esto, el jugador fue citado a declarar este domingo y, luego de la indagatoria, quedó detenido de manera preventiva antes de ser liberado "con cargos", algo que implica que deberá presentarse nuevamente ante la Justicia, para declara ante un juez.

TyC Sports