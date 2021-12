La Asociación de Hockey premió a los equipos y jugadores destacados de 2021

La Asociación Correntina Amateur de Hockey (Acah) cumplió recientemente con el acto de premiación a los equipos y jugadores destacados del ámbito local tras la disputa del torneo Oficial “Cesar Ascona”. El evento se desarrolló en el albergue deportivo, sede la Secretaría de Deportes de Corrientes.

El reconocimiento contó con la presencia de las autoridades de la Acah y sirvió también para homenajear al fallecido expresidente de la entidad, Cesar Ascona.

En la temporada que ya finalizó, en la categoría Sub-19, Jaguareté se consagró campeón tras vencer en la final a Boca Unidos. En la definición por penales las “felinas” se impusieron por 1 a 0, luego de empatar 0 a 0, en el tiempo reglamentario.

La goleadora de esta división fue Ximena Ramirez de Boca Unidos, autora de siete goles. Y la valla menos vencida fue para la arquera de Jaguareté Noelia Lafuente.

Las posiciones finales del Sub-19 fueron las siguientes: 1°) Jaguareté, 2°) Boca Unidos, 3°) Aranduroga, 4°) Corrientes Hockey, 5°) Pay Ubre (Mercedes), 6°) Quilmes y 7°) Guaraní.

En Damas Mayores B, las consagradas fueron las chicas de Taraguy B, que en el partido decisivo vencieron a Jaguareté C. Las máximas artilleras fueron Andrea Cabrera (Taraguy B) y Romina Tusar (Jaguareté C), ambas con siete tantos cada una. Mientras que la guardavallas destacada fue Lorena Paruzzo de Jaguareté C.

Las ubicaciones finales de esta división: 1°) Taraguy B, 2°) Jaguareté C, 3°) Ibera, 4°) Aranduroga B, 5°) Talleres, 6°) Panteras, 7°) Curupay y 8°) Jaguareté B.

En la categoría superior de Damas, Jaguareté A fue el consagrado. En la final derrotó a Boca Unidos, su clásico rival de los últimos años, por 2 a 0.

En cuanto a las jugadoras que mayor cantidad de goles anotaron, se produjo un triple empate. Cinthia Portocala (Boca Unidos), Yamila Ignacio (Aranduroga) y Nerina Lima Medina (Jaguareté A), conquistaron siete anotaciones cada una. Natalia Frutos, del elenco campeón, fue la arquera destacada.

En el certamen compitieron ocho equipos y las ubicaciones finales fueron: 1°) Jaguareté A, 2°) Boca Unidos, 3°) Aranduroga, 4°) Taraguy, 5°) Jaguareté B, 6°) Corrientes Hockey, 7°) San Patricio y 8°) Quilmes.

Caballeros Mayores

En cuanto a Caballeros Mayores, de la que participaron seis equipos, el que obtuvo el título fue Corrientes Hockey. En la final se impuso sobre su equipo B, por 1 a 0.

El goleador fue el jugador de Taraguy Horacio Cañete, autor de siete conquistas. Y la valla menos vencida quedó en poder de Jorge Soto (Taraguy) y Fabián Ramírez (Corrientes B).

En el torneo, Taraguy culminó en la tercera posición; Quilmes fue cuarto; Corrientes V finalizó quinto y último resultó Iberá.

El torneo Oficial “Cesar Ascona” también contó con la participación de ocho equipos en la categoría Mamis. Aquí se consagró Aranduroga, venciendo en la final a Jaguareté A por 1 a 0. Cecilia Echeverria de las Cebras fue la goleadora de la competencia, autora de siete tantos. Mientras que Cecilia Salguero, de Corrientes Hockey, fue la guardavallas destacada.

Las ubicaciones finales, fueron 1°) Aranduroga, 2°) Jagureté A, 3°) Corrientes Hockey, 4°) Quilmes, 5°) Taraguy, 6°) Jagureté B, 7°) Alhma y 8°) Guaraní.

Sub-12

Durante la entrega de premios, la Acah también reconoció la labor del seleccionado Sub-12 de Corrientes, campeón del torneo Regional que se disputó en esta ciudad a fines de noviembre pasado. El subcampeón fue el representativo de Chaco.

Además, el combinado femenino Sub-12 obtuvo el tercer puesto en el mismo certamen.

