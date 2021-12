Internas cruzadas: fuerte debate por las reelecciones indefinidas

Al calor de la aprobación de una ley sobre las reelecciones indefinidas de intendentes en la Provincia de Buenos Aires, se desató ayer un fuerte debate que atravesó a los frentes políticos por igual generando internas en oficialismo y oposición.

El presidente Alberto Fernández evitó opinar sobre la modificación de la ley anti-reelecciones que la Legislatura bonaerense reformó tras las negociaciones de un sector mayoritario de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos. “Es un tema de la Provincia”, dijo el mandatario a la prensa.

Contra la tendencia del sector que encabeza el mandatario, su aliado y presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, sostuvo tajante: “Vamos a votar en contra de las reelecciones indefinidas”.

El líder del Frente Renovador anticipó que sus legisladores votaron en contra de la reelección indefinida de intendentes en la sesión que el Senado llevó adelante ayer en la Legislatura bonaerense.

“Vamos a votar en contra de las reelecciones indefinidas”, aseguró. Y explicó: “Creemos en la alternancia política como mecanismo de control de la transparencia; si el Presidente y el gobernador tienen un límite de dos mandatos, no entiendo por qué debería ser distinto para los intendentes”.

Al igual que en el Frente de Todos, Juntos por el Cambio se vio cortado al medio por la discusión.

Mientras un sector amplio de la alianza encabezada por Mauricio Macri negoció el acuerdo para avanzar con el oficialismo bonarense, la ex gobernadora María Eugenia Vidal se mostró en contra con una postura contundente.

Así lo evidenció a través de un comunicado difundido y firmado por la diputada nacional.

Además de la firma de Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en la Cámara Baja Nacional, la misiva fue compartida por otros 11 diputados y senadores bonaerenses que sostienen un "no rotundo" a la propuesta oficialista.

No obstante, lo que resalta es el silencio: de los 35 legisladores que el PRO sostiene en ambas cámaras de la Provincia de Buenos Aires -23 diputados y 12 senadores- 24 de ellos no acompañaron el comunicado de Vidal y Ritondo. Es decir, dos tercios del total, un dato clave al considerar que la modificación de las reelecciones en terreno bonaerense no precisa ser aprobada por mayorías especiales.

"Este año, a través del voto, todos los argentinos han sido claros y contundentes: quieren cambiar y están hartos de los "atajos" políticos y de que las normas solo se cumplan cuando conviene", establece la misiva.

En esta línea, el comunicado busca remarcar la postura del PRO a nivel nacional frente al asunto ante un presunto acuerdo entre un sector de Juntos por el Cambio cercano a actuales intendentes -con funcionarios del PRO y la UCR- y el Frente de Todos para aprobar la modificación al régimen que el gobierno de Cambiemos, junto al massismo provincial, derogó en 2016 y ahora busca una segunda oportunidad.

