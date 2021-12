Leandro Díaz pidió disculpas por insultar a los hinchas de Gimnasia

En la tarde del sábado, Gimnasia y Estudiantes se enfrentaron en un histórico clásico de La Plata que terminó en un impresionante 4-4, plagado de emociones.

Tres goles de Luis Miguel Rodríguez y uno de Brahian Aleman para el Lobo, Gustavo Del Prete, Nicolás Pasquini, Fabián Noguera y Leandro Díaz para el Pincha. Este último, luego del partido declaró para la transmisión oficial y dijo una frase muy desafortunada, por la que salió a pedir disculpas.

"Estoy contento primero por el equipo, pero quería decir otra cosa. Primero lo empatamos porque la gente (a los hinchas de Gimnasia) paró de cantar cuando iban ganando 4-2 porque son cagones. Y segundo porque somos Estudiantes. No tengo nada más para decir", disparó el delantero en TNT Sports.

Al rato, fue repudiado por los hinchas del Lobo e incluso el club informó que le iniciará acciones legales.

"A toda la gente de Gimnasia les quiero pedir disculpas por mis declaraciones después del partido. Estaba caliente, enojado. Tenías las revoluciones a mil y a veces a uno no se sabe expresar, no sabe qué decir. No quise que nadie se haya sentido ofendido. Nuevamente les quiero pedir disculpas, les mando un abrazo muy grande y espero que estén bien", expresó Díaz en un video emitido desde las redes sociales de Estudiantes.

TyC Sports