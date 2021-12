Desapareció un joven tras dar vuelta campana una piragua

Un joven de 20 años es buscado en aguas del río Paraná, desde la madrugada de ayer cuando se informó que una piragua dio vuelta campana, a la altura de la Isla Palometa, frente a campos del ex Regimiento Santa Catalina.

El desaparecido, identificado como Darío Carrillo, se domicilia en el barrio Esperanza. Salió de pesca junto a otros dos jóvenes de su misma barriada la noche del lunes, en tanto que alrededor de las 3 de ayer avisaron a la Policía que la piragua en que se movilizaban dio vuelta campana.

Dos de ellos, Leonel Alcaraz (22) y Rodrigo Gauna (19) fueron rescatados por una embarcación de la Prefectura Naval Argentina que de inmediato se trasladó al lugar y los encontró amarrados a un árbol.

De acuerdo con un informe policial, Alcaraz en esas circunstancias llamó por teléfono a su hermano, quien fue hasta la sede del Priar del barrio Esperanza para pedir ayuda.

Las actuaciones judiciales y la investigación se halla en manos de la Prefectura Corrientes, de acuerdo con las directivas de fiscalía y juzgado actuantes.

Darío Carrillo, entretanto, está desaparecido y es buscado. En tal sentido, una tía del joven, Rosa Benítez, opinó que “él sabía nadar. Los amigos dicen que no, él no salía de noche al río. Son del barrio, solían juntarse”, dijo ante FM Radio Dos. Además, admitió que “hay desconfianza, llamamos a su celular y suena, no puede ser eso si cayó al agua con mi sobrino, por eso pedimos que se investigue”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, señaló que “la Policía turística se encuentra trabajando, buscando intensamente” al joven desaparecido.

También resaltó que “el fiscal de turno ya ha dado instrucción a la Policía acerca de lo que ocurrió, quienes van a a trabajar en base al sumario realizado por el caso”, planteó.

(WA)