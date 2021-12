Una mujer abandonó a su perro en un departamento de la ciudad ubicado en la calle Balboa al 2700, según informaron fuentes policiales.

Los efectivos se acercaron hasta el lugar tras una denuncia de los vecinos al 911 que sintieron olores nauseabundos y pensaron que la mujer que habita el inmueble estaba muerta.

Vecinos

Las personas que residen en la zona aseguran que no ven a la dueña de la vivienda desde el sábado, detalló la fuerza.

Es por ello que los policías ingresaron al departamento y se encontraron con un perro en el interior, asegurando que el olor era de las heces del can.

“La mujer está de viaje, o con su familia, no se sabe nada de ella, porque no hay denuncia de desaparición. Está claro el tema de maltrato animal”, afirmó la Policía a El Litoral.

Por el momento no hay actuación judicial y se cree que la inquilina está de viaje o con su familia, por lo tanto se desconoce su paradero. Los efectivos no pudieron realizar acciones al respecto debido a que no hubo denuncia hasta el momento del hecho.