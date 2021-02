El Gobierno provincial avanza con la diagramación del calendario electoral

En el marco de las reuniones que los socios electorales del oficialismo vienen manteniendo en Casa Rosada para delinear el armado 2021, de Encuentro por Corrientes (ECO), el Gobierno provincial avanza con la planificación de la agenda electoral analizando los plazos y la posible suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso).

Por mandato constitucional el plazo máximo para elegir gobernador es el 10 de octubre, tres meses antes de que caduque el mandato de Valdés. Además, Corrientes debe renovar 15 diputados provinciales. En definitiva: los correntinos deberán ir a las urnas para las Paso (si no se suspenden) en agosto, por las legislativas nacionales en octubre; las gubernativas en el mismo mes (con la posibilidad de un balotaje) y las legislativas provinciales, si el Gobierno decide desdoblar. Pero en este contexto, vale mencionar que hace menos días Valdés al explicar su oposición a la realización de las Paso dijo que “nosotros tenemos que movernos lo menos posible y suspender por una vez para no entrar en polémicas en un año electoral, sino los correntinos tendríamos que ir a las urnas tres veces este año y no sabemos si estamos hablando de junio, agosto o cuando vaya a terminar la pandemia”, explicó Valdés. Por lo tanto, podría desestimarse la posibilidad de desdoblar las elecciones provinciales: las legislativas de las ejecutivas.

En tanto, durante su visita a las localidades correntinas de Santa Lucía y Cecilio Echevarría se refirió al panorama electoral y dijo que “a mitad de año se conocerá el calendario electoral” y, desde su postura personal, reiteró su pedido de suspensión de las Paso. “No definen nada, por eso acompaño a los demás gobernadores que manifiestan la misma postura”, justificó.

“Realizar sucesivas elecciones implicaría que tengamos un mayor movimiento y debemos seguir cuidándonos”, expresó.

Radicales

El Partido Radical vuelve a reunirse mañana desde las 9 en un salón de eventos de la avenida Maipú. Y en cuanto al nuevo mitin, El Litoral consultó al senador provincial Noel Breard, quien indicó que “en el encuentro estarán los intendentes y concejales de la provincia que el otro día no estuvieron, dado que por la pandemia debemos evitar las aglomeraciones” y aclaró que estarán presente el gobernador Gustavo Valdés, como así también el senador y presidente de la UCR, Ricardo Colombi. “Es el mismo temario del encuentro anterior”, dijo el senador provincial, haciendo referencia a los puntos que se abordarán en el encuentro y que apunta a diagramar una serie de líneas políticas con punto de partida en la unidad dentro del Comité, claramente en busca de la reelección en el Gobierno.

Mientras que el gobernador Gustavo Valdés en referencia a la UCR dijo que “las conversaciones tenemos siempre y vamos a seguir trabajando para la mejor propuesta”, y en referencias al interior sostuvo que “los precandidatos tienen que haber en cada sitio y luego se tomarán las decisiones de quien sea el elegido”.

Cabe recordar que el primer encuentro se llevó adelante el martes pasado con la participación de alrededor de 70 dirigentes junto al gobernador Gustavo Valdés, el senador y presidente del Comité provincial de la UCR, Ricardo Colombi, con un abanico amplio de ministros, legisladores e intendentes del partido. Además formaron parte los analistas Alejandro Caterberg, director de la consultora Poliarquía, Andrés Rabossi de la consultora Nordeste y el publicista Martín Baintrub, de la compañía Persuasión, responsable de las campañas de comunicación política de la alianza gobernante.

(MNR)