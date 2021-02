Demoraron a Ivana Nadal en México por llevar un picador de marihuana en su valija

Ivana Nadal se tomó unas largas vacaciones por el Caribe para descansar de la rutina de la ciudad y viajó junto a una amiga a México, pero cuando quiso ingresar al país fue detenida por la Aduana del país por llevar un picador de marihuana en su valija.

La influencer contó con indignación la insólita anécdota a través de sus redes sociales donde además dejó ver su disgusto por el operativo de revisión. "No... chicos, no. Está bien que esto era una aventura, que queríamos recorrer el mundo y vivir cosas que nunca vivimos, pero no es la idea que nos pare la cana", empezó en una serie de historias de Instagram donde detalló todo lo ocurrido.

Según su relato, a la hora de revisar su equipaje las autoridades de la institución no solo la demoraron por tener "un picador, mil encendedores y dos tubitos" sino que además le rompieron la valija que comparte con su amiga. "No era la idea que nos pare la cana, que nos rompan la valija, que perdamos un vuelo por la fiebre amarilla, que pensé que era algo re vintage, que no pasaba más", se descargó.

Y cuestionó: "Nos paró la Aduana porque tenía un picador. ¿No les parece re dramático? No tenía faso, tenía un picador, y dos tubitos y mil encendedores, pero déjense de joder". En ese sentido detalló que además la hicieron contar los dólares que tenía mirando fijo a una cámara y soltó: "Fuerte, muy 'Alerta, aeropuerto'".

Ivana Nadal disfruta sus vacaciones por el Caribe y múltiples destinosIvana Nadal disfruta sus vacaciones por el Caribe y múltiples destinos.

"Obviamente esto trae consecuencias... bolud... ¡me chivé toda! Pero ya estamos acá, está todo bien. No pasó nada, me devolvieron el picador", dijo entre risas para sacar la tensión del asunto.

Pero antes de cerrar contó: "Me preguntaron '¿fumás?'. Sí, obvio que fumo, tengo mil encendedores y un picador... ¿qué te voy a decir 'no'?". La modelo grabó las publicaciones junto con su amiga dentro de un micro rumbo a Tulum.