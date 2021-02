“Me hubiera gustado saber que con Central iba a ser mi último partido”

El lunes se inició el ciclo del técnico Alfredo Grelak en Boca Unidos, que llegó acompañado de fuertes decisiones respecto a la no continuidad de jugadores históricos de la institución, como son los casos de Cristian Núñez y Rolando Ricardone, cuyos contratos no serán renovados. O bien el caso de Martín Fabro, que pese a contar con una relación contractual, no será tenido en cuenta por esta gestión.

Ricardone, quien logró dos recordados ascensos con el equipo correntino, se refirió a la postura adoptada por el club. “Me hubiese gustado saber que ante Central era mi último partido”, expresó el chaqueño ante los micrófonos de radio Sudamericana (100.5 Mhz.).

“Se dio de esta manera, pero (estoy) tranquilo, sabiendo que estaba transitando los últimos momentos de la carrera. Desde lo personal me hubiera gustado despedirme de la gente y esas cosas, pero nuestra vida de deportista por ahí no se da como uno lo soñó, sólo hay que seguir, es la vida”, agregó.

El otrora capitán, reconoció que “desde que volví de la pandemia sabía que podía darse, pero repito, por ahí me hubiese gustado saber que iba a ser mi último partido, poder avisar a los familiares, a la gente que uno quiere, saber que sería de esa manera y no enterarme por un llamado telefónico”.

Ricardone recordó: “Entrené por primera vez en Boca Unidos en 2004, en un club que tenía toda una historia por recorrer, que estaba con todas las necesidades que implica jugar un Argentino B, y hoy ver lo que se logró, que fue con el sudor no solo mío y del Negro, sino también de todo un grupo de jugadores que entregamos todo en la cancha para que hoy tenga reconocimiento nacional”.

“A Toni (por Antonio Medina), que estaba muy dolido por lo nuestro, le dije que él es ahora el abanderado de llevar el equipo adelante. Es el único que ha quedado de los que ha ganado cosas en el club, por lo que es responsable de que Boca Unidos siga luchando para que pueda volver a la B Nacional”.

Rolando es técnico de fútbol y profesor de Educación Física. Consultado si había recibido alguna propuesta para seguir ligado a Boca Unidos, manifestó que “me interesaría empezar a trabajar con el plantel profesional, aprender desde ese lugar”, pero señaló que “hasta ahora no me han ofrecido nada, y por las cosas que he leído hoy están otras personas con un cargo que los ha puesto el club. Evidentemente ya tienen un proyecto armado con esa gente”.

Ricardone dijo que está “analizando ahora cómo sigue mi vida después de haber terminado el ciclo en Boca (...) La familia es el sostén de uno, mi hijo, mi mujer, que me han bancado todos estos años. Hoy se cerró una puerta, y veremos si es que se cerró del todo definitivamente como jugador, y seguramente se abrirán otras”, indicó.

“Desde que se conoció que no seguíamos en el club con Cristian (Núñez), hemos recibido innumerables muestras de apoyo y cariño de muchas personas. Me quedo y me voy con el cariño inmenso de la gente, el respeto de los empleados del club. La verdad que todas esas cosas emocionan y reconfortan”, expresó finalmente.

