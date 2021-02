Se investiga denuncias por carne en mal estado

Mientras avanza la causa judicial por la “muerte dudosa” de Joel Rodríguez, la Fiscalía Rural de Mercedes busca comprobar la veracidad de las constantes denuncias públicas que se viralizan con imágenes y videos en las redes sociales de productos en mal estado.

Esto condujo al allanamiento de las instalaciones del frigorífico Duhalde, situado en la Ruta 126, ya que se iniciaron actuaciones por supuesta infracción al artículo 206 del Código Penal.

Según afirmaron, las actuaciones tienen como “único fin verificar los hechos trascendidos en la opinión pública y así poder salvaguardar la salud pública”, indicó el portal El Diario de Curuzú.

De este modo, personal policial del Priar de Curuzú Cuatiá, a cargo del comisario mayor Juan Ramón Lima, concretó las actuaciones. En el marco de las investigaciones también declaró Lorena Cabrera, pareja de Joel Rodríguez.

En el Juzgado de Instrucción de la localidad de Curuzú Cuatiá aportó fotos y videos que la víctima le había pasado meses antes de la tragedia, advirtiendo que podría causar un grave daño.

“Él sabía que iba a pasar esto, porque conocía el mal estado de las maquinarias y la caldera. Él me decía y me pasaba fotos, esta caldera está mal, en cualquier momento puede ocurrir una tragedia. Yo tengo las pruebas en el celular. Joel le había advertido al propietario y este le contestó que había que gastar mucha plata. No quería invertir. Ya tenía varias soldaduras”.

Cabe recordar que Joel Rodríguez perdió la vida trágicamente el pasado 25 de enero al ser alcanzado por una explosión que se habría originado en una caldera ubicada en la parte de galpones del predio situado en la Ruta Provincial N° 126.

(NG)