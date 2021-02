Picante cruce entre Laura Ubfal y Mariana Brey

Mariana Brey reemplazó a Ángel de Brito por sus vacaciones en " Los Ángeles de la Mañana" en la última semana. En su rol de conductora, difundió una fuerte información sobre el estado de salud de Carmen Barbieri que irritó a Laura Ubfal.

"Hay una noticia que tiene que ver con un último momento de Carmen. Tiene que ver con una actitud de ella en la clínica. Se ha vuelto un poco agresiva y dicen que se ha arrancado la sonda”, contó la "angelita" y desató la furia de su colega quien la acusó de brindar información "errónea".

El cruce continúa al aire de la pantalla de LAM en la mañana de este martes, cuando de Brito ya retomó la conducción. Invitada al móvil, la conductora de "Gossip", disparó: "Yo no personalizo, no es 'si me quiere, si no me quiere, ni infantil, ni una infantil'. Esas cosas son muy primarias, yo trato de mantener un nivel de diálogo un poquito más elevado. Yo respeto a todo el mundo pero me indigné porque se vio a aire cuando a Mariana le hacen cambiar el tema, por la cucaracha".

Pero Brey quiso explicar que no le dio el tiempo del ciclo para desarrollar la noticia: "Te agarraste del título y no viste el programa. Después el tema no se pudo desarrollar por cuestiones de tiempo y porque otros temas se llevaron puesto lo de Carmen. Entiendo tu mala interpretación".

"Si vos sos periodista profesional y tirás un título al aire y yo leo, después por todos lados, con tu foto… A ver si podes escuchar", soltó Ubfal luego de las reiteradas interrupciones de su colega.

Fue cuando la "angelita" soltó: "Es lo único que sabes hacer, retar al otro, retar al periodista, subestimar al colega. Lo primero que tengo para decirte es ‘de nada’. Porque gracias a todo este lío que armaste, pegaste un móvil en un canal de aire".

"Gracias, Ángel, no necesito esto. Chau, chicos. Qué primaria que sos. ¿Sabés cuántos años tengo de carrera? ¿Yo necesito un móvil de aire? No me hagas reír", le respondió Ubfal. Y Brey continuó: "No soy primaria. Vos te metiste conmigo y yo te contesto. Nunca te subestimé como periodista. Incluso leyendo en tu sitio el copy paste de cosas que pasan en Twitter. ¿Esas son tus fuentes? ¿Los usuarios de Twitter? Si querés ir a fondo, vamos a fondo".

Laura Ubfal acusó a Mariana Brey de dar información 'errónea' sobre la salud de Carmen BarbieriLaura Ubfal acusó a Mariana Brey de dar información "errónea" sobre la salud de Carmen Barbieri.

En ese sentido Laura aclaró: "Estás hablando de una nota en la que la gente hablaba mal de vos. ¿Por qué no lees otras notas con noticias y primicias? La gente opina de vos, te la tenés que bancar". Pero Mariana reveló: "Cuando te llamé para hacértelo notar, me dijiste ‘lo borro’. Así que hiciste autocrítica y yo te lo respeté. Jamás lo hice público. Te digo: dejá de subestimar al otro para sentirte más".

"Chicaneás con lo personal. ¿Por qué no decís ‘no tuve la altura para pedir disculpas’? A la familia y amigos de Carmen Barbieri. Ahí dijeron que estaba desquiciada, con problemas mentales", soltó.

Y Brey contó: "Mi marido pasó una situación muy similar a la de Carmen, sin llegar a la situación de ella". Pero Ubfal le cuestionó: "¿Nunca podés salir de lo personal? No hablés de vos, ¿a quién le importa lo tuyo? Sé profesional. No me interesa. Estamos hablando de otra cosa. No sos periodista, no sabés abstraer. No hablés de tu marido, estamos hablando de Carmen Barbieri".

"Nunca pediste disculpas a la gente que quiere a Carmen. Te cuesta tanto elaborar un pensamiento, salir de tu mundo…", agregó. Enojadísima, Brey retrucó: "Ni Fede Bal ni nadie del entorno de Carmen me escribió ofendido. Yo la conozco y la quiero. Si ella cuando esté bien, dice que se siente ofendida por la información que teníamos, yo le voy a contar de dónde salió. Pero no a vos".

"A vos te cuesta, que lo único que hacés es vivir de la crítica a otros periodistas. Dedicate a hacer tu programa, en vez de estar pendiente de LAM", dijo y Laura cerró: "Vos no me vas a decir lo que yo tengo que hacer".

