El Gobernador recibió al senador Camau Espínola para analizar la agenda pandémica

El gobernador Gustavo Valdés recibió ayer al senador nacional Carlos Mauricio Espínola y hablaron sobre el programa de vacunación, inicio de las clases. El legislador aclaró que no dialogaron sobre elecciones.

En medio de un clima electoral que se vive en toda la provincia, ya que en Corrientes se elige este año gobernador, intendentes y legisladores provinciales y nacionales, la reunión entre Valdés y el senador Camau Espínola generó en principio muchas preguntas sobre su posible incorporación a la alianza gobernante ECO.

Pero en este sentido, el gobernador, a través de su cuenta de Twiter, comentó que abordaron cuestiones como la campaña de vacunación anticovid y el inicio de las clases: “Junto a @camauespinola coincidimos en que el ciclo lectivo debe comenzar con presencialidad segura si la situación sanitaria lo permite, porque la educación es esencial. También dialogamos sobre la campaña de vacunación contra el covid-19 y la agenda legislativa de #Corrientes”, indicó el tuit.

Mientras que tras el encuentro, el senador justicialista, en contacto con la prensa confirmó el temario abordado y que fuera informado por el gobernador. En cuanto a su posible incorporación a la alianza gobernante Encuentro por Corrientes aclaró: “No sé, no hablamos de eso”.

“Hablamos de la vacuna, pandemia, inicio de clases y la proyección, y las necesidades que se tiene para esto”, aclaró.

En cuanto a lo político, como parte del justicialismo, dijo: “Vengo hablando. Uno está en política y vengo hablando con todos los sectores, entendiendo que ya va a venir el tiempo para poder generar y tomar decisiones”, luego agregó que “los tiempos políticos se irán definiendo cuando considere en lo personal cuándo es el momento de tomar definiciones para contarle a la sociedad cuál es el camino que yo considero que es mejor para el futuro de Corrientes”.

El legislador nacional dijo: “Yo soy afiliado al Partido Justicialista y este proceso de intervención del partido fue una necesidad coyuntural y coincido en la prórroga de la intervención. Considero que para el partido es mucho más saludable que siga este proceso hasta que terminen las elecciones y luego se verá quién es el que deba tomar el timón del partido, pero entrar ahora en un proceso, genera tensión en un año difícil”.

“Tengo todas las aspiraciones, cuando llegue el momento lo contaré, por ahora hay otros temas por debatir y preocuparse por un gran armado que en definitiva es lo que va a definir el mejor rumbo y donde yo pueda colaborar para un proyecto que piense en todos los correntinos”, enunció.

“Mi integración a Encuentro por Corrientes (ECO), no sé, no está para nada en mi lista por ahora. Entiendo que van a haber momentos donde se van a hablar de frentes y frentes amplios y yo he construido con otros partidos un proyecto que en otro momento ha sido bastante exitoso y si bien no hemos ganado la elecciones hemos estado en un 46%, lo cual entiendo que para construir un proyecto que sea potable y tenga apoyo de la sociedad hay que convocar. Y seguramente haremos un gran frente, otra alternativa para darle a los correntinos a la hora de elegir”, aseguró.

En cuanto a las candidaturas que ya se pronunciaron comentó que “en este proceso hay muchos candidatos, pasa en el justicialismo y dentro del oficialismo. Cada uno expresa su deseo de ser gobernador, intendente, pero hay un determinado momento cuando hay que tomar definiciones y en ese momento se verá cuál es el rol que cada uno ocupa y de qué lugar cada uno convoca a otros sectores para lograr un proyecto para que a la sociedad le sea atractivo”.

En cuanto a la suspensión de las Paso, dijo que “todavía no nos llegó el proyecto, no iniciamos ningún tipo de debate en el Senado Nacional, en principio se envió a Diputados de la Nación, veremos cómo se desarrolla y cómo se va analizando la coyuntura. Indudablemente no hay dudas de que hay temas que se van tratando con urgencia y que esto todavía no entró en debate para definir la posición de cada uno”.

Entes provinciales

Y a fin de delinear la agenda de trabajo, junto a representantes de entes provinciales, Valdés se reunió ayer con responsables de todos los institutos, en función de acordar planificaciones y proyectos para cada área, para lo que resta del año.

“Con el objetivo de articular programas, intercambiar ideas y proyectar el trabajo conjunto a lo largo del 2021, nos reunimos con los titulares de todos los entes provinciales”, expresó el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Del mismo encuentro participaron representantes de Invico, Dirección Provincial de Vialidad, Icaa, Secretaría de Energía, Dpec, Instituto de Cultura, Banco de Corrientes, Ioscor, Idecor, Lotería Correntina, Registro Provincial de las Personas y los entes reguladores del Agua y de la Energía Eléctrica.

(MNR)