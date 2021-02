Harry y Meghan Markle renunciaron por completo a la familia real británica

El duque y la duquesa de Sussex, Harry (36 años) y Meghan Markle (39), anunciaron que no volverán a participar de forma activa como miembros de la Familia Real británica. La decisión fue informada ayer a la Reina Isabel II y hecha pública mediante un comunicado del Palacio de Buckingham. “El duque y la duquesa de Sussex han confirmado a Su Majestad la Reina que no regresarán como miembros activos de la familia real”, señaló la nota de prensa emitida en horas del mediodía londinense.

Harry y Meghan viven en Los Ángeles, Estados Unidos desde hace más de un año y desde entonces se han dedicado a la crianza de su hijo, Archie, de un año y nueve meses. Su vida está afianzada del otro lado del Atlántico y desde un comienzo dejaron entrever que no retornarían a la vida oficial junto con la reina. Durante esos meses, la negociación sobre el futuro de los duques fue ardua y tuvo como partícipes no sólo a la pareja, sino a otros miembros de la familia.“Tras conversaciones con el Duque, la Reina ha escrito confirmando que al alejarse del trabajo de la Familia Real no es posible continuar con las responsabilidades y deberes que conlleva una vida de servicio público. Por lo tanto, los nombramientos militares honorarios y los patrocinios reales de los Duques serán devueltos a Su Majestad, antes de ser redistribuidos entre los miembros activos de la Familia Real”, señala el comunicado.

(JML)