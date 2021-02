Riesgo de robos: descubren falsos agentes de la Dpec que operan por teléfono

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) advirtió este sábado por falsos llamados a usuarios para solicitar la dirección del domicilio para ingresar a realizar lecturas de medidor. El alerta fue emitida horas después de que se descubriera en redes sociales un supuesto formulario dejado en las casas para lograr ingresos.

"En referencia a la difusión por las redes sociales de una imagen de un formulario de ´aviso de NO LECTURA´ con una advertencia sobre un número para autorizar el ingreso al domicilio del usuario, como así también de llamados a usuarios para solicitar la dirección del domicilio para ingresar a realizar lecturas de medidor, la Dpec aclara que los mismos no fueron realizados por esta Dirección y desmiente en forma categórica su veracidad", comunicó este sábado la compañía provincial.

E insistieron: "La Dpec no realiza llamados telefónicos a sus usuarios para conocer sus domicilios y solicitar permiso de lectura de medidor. Tanto el formulario de referencia como las llamadas telefónicas NO corresponden a esta Dirección por lo que se solicita a nuestros usuarios extremar la atención y los cuidados pertinentes para no ser víctimas de personas inescrupulosas con intenciones delictivas".

Asimismo, reiteraron que toda la información de interés para los usuarios se publica en la webwww.dpec.com.ar y en cuentas oficiales de Twitter y Facebook: @OficialDPEC.

"Especialmente si la información está referida a alguna cuestión excepcional sobre trámites comerciales y del servicio técnico, ante la mínima duda se debe consultar nuestros canales oficiales de comunicación para corroborar o desechar la misma", especificaron.