Amor a los fierros: por el éxito analizan llevar la exposición a los barrios

El cuarto encuentro solidario de fanáticos de los autos clásicos se realizó ayer en el parque Mitre, organizado por Team Baranda en conjunto con el municipio capitalino. Desde las 17, los dueños de diversos autos y motos llegaron al espacio para compartir un mismo sentimiento: el amor a los fierros. También sumaron bicis a la exposición.

Además, dentro del plan de articulación con la Municipalidad, estuvieron presentes en el lugar vendedores y puesteros: las familias correntinas y los amantes de autos pudieron disfrutar, también, de artesanías, refrigerios, comidas típicas, cerveza artesanal y hasta una exposición de tatuajes en vivo.

Durante toda la tarde el evento estuvo repleto de gente que admiró los autos y motos dispuestos en la calle Pilu Gómez, siempre con los cuidados de higiene necesarios y respetando el distanciamiento y los protocolos establecidos.

El evento fue libre y gratuito, pero incluyó el pedido solidario de alimentos no perecederos, ropa y zapatillas para el comedor Stella Maris. De acuerdo con Abel Linares, uno de los organizadores, la recaudación fue buena y se consiguieron muchos artículos para la donación.

Además de los integrantes del grupo organizador, también expusieron particulares y miembros de otros grupos con la misma pasión. Tuvieron un aproximado de 83 vehículos previstos, pero “se fue un poco la mano” ya que asistieron de imprevisto siete motos del Chaco, dos camionetas de Santiago del Estero y cinco motos de Ituzaingó.

El plan es seguir realizando el evento una vez por mes, entre la primera y la tercera semana. De esa manera podrán ajustarse a los tiempos del mantenimiento de los autos pero también, traspasar un poco de ese sentimiento que los une a la comunidad. “Vamos a ir al lugar que nos den, aunque lo cierto es que, por suerte, el Mitre nos quedó chico”, expresó Abel e invitó a cualquiera que tenga un auto clásico, sin importar la marca, a acercarse a ellos para la siguiente edición.

La inscripción al evento se realizó a través de un link oficial, tanto para los expositores como para los feriantes. Julio Bartra, funcionario municipal, adelantó que piensan llevarlo a los barrios. “Quizás podamos tener eso armado para julio”, indicó.

Las exposiciones de Team Baranda comenzaron en diciembre del año pasado, siempre con propósitos solidarios. En las anteriores ediciones solicitaron colaboraciones para conseguir medicamentos para Emmita, una niña de Chaco, e insumos para diferentes comedores de la ciudad de Corrientes.

Amor sobre ruedas

El evento fue organizado por Team Baranda. Son un grupo de 25 amigos que tienen autos clásicos (entre 35 y 40), los une algo tan primario como el amor: el amor por los autos clásicos. Cuando no están exponiendo sus autos, trabajan. La mayoría tiene talleres de reparación, de chapa y pintura y mantenimiento.

“Nos juntamos para exponer nuestros autos, porque nos gustan. De paso podemos ayudar a la gente que lo necesita”, dijo Abel Linares, uno de los impulsores del evento dentro de Team Baranda. Fue él quien consiguió el permiso para exponer.

Respecto a los vehículos, explicó que al menos una vez a la semana se juntan a lavarlos y sólo los sacan para las exposiciones. No son autos para pasear por la ciudad, ya que es muy caro mantenerlos, entre 15.000 y 20.000 pesos mensuales.

Abel recalca que lo que siente no puede ser nombrado de otra forma que no sea amor. Él lo siente por los autos y le alegra que hayan motos invitadas porque, al fin y al cabo, comprende el sentimiento.

Popey, que no quiso dar su nombre real, consideró que su “chopera” no tiene precio, no sabe cuánto le sale mantenerla porque ni siquiera piensa en ello. Es la clásica imagen de motoquero de ruta, canoso, con una gran pipa en la mano (aunque con barbijo puesto), anteojos oscuros y piel curtida por el sol.

Va a la mayor cantidad de eventos que puede, ya que los considera como espacios de encuentro entre gente que es como él. Es camionero así que su vida gira en torno a los vehículos: “Cuando no estoy arriba del camión, estoy arriba de la moto”.

Motoviajeros y vendedores

Uno de los puestos más grandes en el evento del parque Mitre fue el de “Ley Primera, accesorios para motos y motoqueros”. Su dueño, Marcelo, contó a El Litoral que, si bien tiene un local comercial por la avenida Juan Domingo Perón, más que un vendedor de cascos, calcos, guantes, visores, cascos o indumentaria especial, se considera como un motoviajero. Con su Guerrero 2033, recorrió tanto rutas nacionales como internacionales: fue a Uruguay, Brasil, Paraguay, Santa Fe, Misiones, Chaco, Formosa y Entre Ríos. Opinó que los mejores eventos están en Brasil. Su pasión comenzó de chiquito y hace más de 10 años que encuentra felicidad en el asfalto de la ruta.

