Desde la escuela cabecera de Empedrado piden la reparación de los sanitarios y del sistema eléctrico

Tras el anuncio del retorno progresivo de los alumnos a los establecimientos educativos, desde el Colegio Nº 598 “Provincia de San Luis” de Empedrado plantearon la necesidad de que se ejecute una serie de obras que consideran prioritarias.

“La falta de agua y otros problemas en los sanitarios, de las niñas como de los niños, se deben solucionar antes del regreso a las aulas. El año pasado no se agravaron las dificultades porque, debido a la pandemia de covid-19, no hubo clases presenciales. Y si bien ahora no asistirán todos juntos los más de 500 alumnos que posee la institución, los que concurran sí o sí necesitarán usar los baños”, comentaron.

Ante la consulta de este medio gráfico a la dirección de la institución, expresaron que ya realizaron gestiones para que el Estado provincial haga las reparaciones correspondientes. Sobre esto, aseguraron que en reiteradas oportunidades requirieron las obras, por lo que esperan que se concreten antes del retorno de los estudiantes a las aulas.

Además, indicaron que tienen inconvenientes con el suministro de energía. “Gracias al aporte de la cooperadora hay aires acondicionados en los salones. Y para garantizar el suministro, la Provincia instaló un nuevo transformador. Sin embargo, de acuerdo a lo que nos manifestaron, se necesita también realizar un tablero específico. Pero eso tiene un costo que la cooperadora no puede cubrir”, concluyeron.