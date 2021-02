Mejora Carmen Barbieri: "Abre los ojos y parece entender las órdenes"

Carmen Barbieri cumplió una semana en coma inducido. La actriz sufrió complicaciones con su cuadro de COVID por lo que debieron pasarla a terapia intensiva y luego intubarla.

El equipo médico que está atendiendo en la Clínica Zabala informó el pasado jueves que presentaba una evolución favorable.

"Mejoró un poquitito más la oxigenación y está sin fiebre", informó uno de los médicos a cargo de Carmen, en un audio enviado a su hijo Federico Bal.

​"Se va despertando razonablemente bien. Abre los ojos, parece entender órdenes bien...", se le escucha decir al profesional.

Esta semana, Fede habló con Marcelo Polino, gran amigo de Carmen, y contó como está atravesando este delicado momento familiar, sin poder estar en contacto con su madre.

"Esta enfermedad es muy difícil porque no te dejan estar con tus seres queridos, eso es lo que más me duele, no poder estar cerca de mamá ni poder darle un abrazo. El ala está clausurada para el público, no pueden entrar ni los parientes y tenés que entender que están tomando las medidas necesarias para que nadie se contagie ni el virus se siga esparciendo", transmitió con mucho pesar.

Además del cuadro de neumonía Carmen también presentó una infección por la que ya está siendo tratada.

