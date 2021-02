Duelo en la política de Corrientes por la muerte de un histórico dirigente

Murió este martes en Corrientes el dirigente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) Luis Acosta Rivellini, de extensa trayectoria en la universidad y la política provincial.

Sociólogo, docente y dirigente desarrollista con prosapia frondicista, Acosta Rivellini representó al MID en innumerables instancias político institucionales de la provincia y labró una aquilatada trayectoria académica en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).

El deceso de Acosta Rivellini se produjo en forma repentina, en su domicilio de la capital correntina, como consecuencia de una descompensación cardíaca, informaron fuentes de su entorno.

Con emotivas palabras, el apoderado del MID y amigo personal de Acosta Rivellini, el abogado Sebastián Ruiz, lo despidió a través de un mensaje publicado este martes en Facebook.

“Hola Luis, te llamo esta tarde, haber si nos encontramos”. Eran las 12,07 hs y el mensaje no tuvo respuesta, no pudo dejar sus huellas digitales en su celular. Sonó inmediatamente el teléfono pero ya no era su voz. Su hija Guadalupe me confirmaba su fallecimiento. Retumbaban esas palabras que eran las que no quería oír. Minutos antes, en la calle, me dijeron “murió Luis Gabriel Acosta”. No crei, me imagine una información falsa, pero no me anime a llamarlo, solo atine a enviarle un mensaje por watssap con la ilusión de recibir su respuesta. La voz y las palabras de Guadalupe sonaron como estruendo", escribió Ruiz.

"Lo vamos a recordar siempre como un gran maestro", dijo hoy el decano de la Facultad de Derecho de la Unne, Mario Villegas, en declaraciones al programa Dialogando, de FM Sudamericana.

Rivellini, quien fue docente de Sociología en la Unne, se inscribió además como uno de los albaceas del legado de Fernando Piragine Niveyro en Corrientes, a quien consideró el factor para instalar "las bases para el desarrollo" en la provincia.

"Desarrollo era mucho más que crecimiento, era un cambio de calidad en la producción de bienes y servicios de una sociedad. Por eso cuando Arturo Frondizi utilizaba la nueva expresión lo hacía explicando su significado. Fernando Piragine Niveyro, su correligionario y amigo, la iba a adoptar por convicción. Y lo que es más importante, cuando llegó a ser electo Gobernador trabajó por concretarlo con denodado afán y perseverancia", escribió Acosta Rivellini en una columna de opinión firmada en 2015 con motivo de los 50 años de la muerte del exgobernador correntino.