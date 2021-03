Escandaloso audio de Luque contra Dalma, Gianinna y Jana Maradona

Un nuevo audio se filtró del neurocirujano Leopoldo Luque, imputado por "homicidio culposo" en la causa judicial por la muerte de Diego Maradona, y la polémica vuelve a ponerlo en el centro de la escena ya que disparó nuevamente contra las hijas del ídolo, Dalma, Gianinna y Jana.

En una charla íntima con su colega, Diego Eyharchet, el traumatólogo que operó a Diego de la rodilla en el 2019, el neurocirujano lamentó la falta de cuidado bajo el que estaba Maradona y destacó que las mujeres Maradona no se hacían cargo de su padre.

“¿Qué hacés Leo? La verdad que estaba trabajando poco, no tenía ganas de nacer nada, hablamos unas cositas; que no esté ocho horas sentado. Pero está difícil bol…, está difícil porque no quiere hacer nada. Pero ya sabés, ¿qué te voy a explicar a vos si vos lo conocés mejor que nadie? La verdad que es un paciente complicado. Me da lástima el chabón bol…”., comenzó Eyharchet en un audio que compartió "Intrusos".

Por su parte, Luque se refirió a su propia experiencia con el ex futbolista: “Eso que sentís vos, imaginate que fuiste poco y lo sentiste… Imaginate lo que puede generar en la gente que va mucho. Yo tengo los huevos de acero. Lo que banco a ese tipo… Sí, el otro día nos agarramos bolu… Me echó a la mier… porque el único que se le planta soy yo. El único que le dice las cosas soy yo. Todos están ahí aplaudiéndole al costado. Es el campeón. Como yo me le planto y le digo las cosas en la cara, el tipo se la agarra conmigo”.

“Es muy jodido. Yo recién estuve y no me quiso recibir. Me le metí en la pieza, nos agarramos de nuevo. Pero es un caso muy complejo. Yo te lo decía, no es tan sencillo. No es ‘lo activamos, le metemos’… Si vos le decís las cosas que él quiere escuchar, va a estar bien. Donde le decís algo malo, el chabón te va a sacar a patadas”, manifestó en América TV.

