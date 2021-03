PJ: apelan a trabajar en una opción que genere confianza para los correntinos

Tras la renuncia del delegado normalizador del Partido Justicialista Julio Sotelo y en medio de los rumores de que su lugar sería ocupado por el exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el exintendente de Monte Caseros y exdiputado nacional, Eduardo Galantini, señaló que “el PJ tiene una orfandad de candidatos y de conducción y apelo a trabajar para ofrecer una opción que le dé confianza a los correntinos”.

En cuenta regresiva para las elecciones en Corrientes, donde el Partido Justicialista peleará por ganar la gobernación, la crisis institucional continúa, dado que Aníbal Fernández dejó en manos del Presidente la posibilidad de que él reemplace a Sotelo. Al respecto, el exintendente de Monte Caseros, Eduardo Galantini, expresó que “no creo que venga como interventor del PJ. Él es un soldado de la política y va a estar donde le diga Alberto. El interventor que venga a Corrientes depende de la decisión que tome Alberto Fernández”.

“Hoy, todos los sectores del PJ asumen que él tiene los quilates y la espalda necesaria como para poner un poco de blanco sobre negro, en cuanto a qué viene pasando en el justicialismo”, agregó en declaraciones a Radio Sudamericana.

En cuanto a la situación actual y las posibilidades del justicialismo de gobernar la provincia comentó que “convengamos que la crisis que viene teniendo el PJ correntino no la ha tenido nunca, por lo menos desde que yo estoy en el partido. Yo creo que el peronismo tiene chance, pero para eso necesitamos estar ordenados, sino la ciudadanía va a seguir eligiendo a Eco, pese a que viene soportando hace 20 años un signo político con un estado de desarrollo nulo”.

“La opción es el PJ, pero hay dirigentes que no se respetan, hay dirigentes que hacen acuerdos con unos y después con otros, a los militantes se los espanta, el militante no puede elegir a quién lo va a representar, entonces la gente sigue eligiendo lo cómodo porque el cambio siempre atemoriza un poco. Siguen eligiendo a ECO no por mérito propio, sino porque desde el PJ no ofrecemos una opción que le dé confianza a los correntinos”, explicó Galantini.

En tanto y tras haberse mostrado nuevamente con el gobernador de la Provincia Gustavo Valdés en la presentación de la nueva sede del Banco de Corrientes, el senador nacional Camau Espínola volvió a expresar sus deseos de gobernar la provincia, pero al mismo tiempo aclaró que “cada uno representará a los proyectos donde se sienta cómodo”.

“Es un 2021 donde se pone en juego la gobernación, las intendencias y los cargos legislativos nacionales y en el futuro voy a decidir qué lugar ocupo en representación de los correntinos. No bajo los brazos de ser gobernador, hay un proceso y diferentes candidatos o personas que expresan sus deseos de serlo tanto en el oficialismo como en la oposición”, afirmó.

“Cada uno representará a los proyectos donde se sienta cómodo. Todavía queda tiempo para las definiciones”, concluyó en declaraciones a Radio Dos.

Cabe señalar que el dirigente Julio Sotelo renunció el pasado 2 de marzo y la decisión se hará efectiva el 21 de marzo, día del congreso nacional del PJ, donde también se definiría el nuevo delegado normalizador de Corrientes.