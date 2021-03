“Lo de Cardozo fue un error que sustentó una discusión pública innecesaria”

El ministro Carlos Vignolo no le escapó a la discusión político—sanitaria de la última hora. Fue entrevistado anoche en el programa Final Abierto y allí dedicó casi la totalidad de su intervención a dar respuestas sobre el tema más acuciante para el mundo, el país y la provincia: la provisión y aplicación de vacunas, los reclamos de transparencia. Todo ello en el marco de la gestión de una pandemia que no da tregua. Fue en ese contexto que consideró que el accidente del ministro de Salud, Ricardo Cardozo, fue un error: “Todo lo que no contribuye propositivamente termina siendo un error”, dijo. Además consideró que “el impacto público del traslado de vacunas por parte del ministro ha sido muy alto”, aunque dejó en claro que “la discusión pasa por si estuvo bien, o no, que Cardozo llevara esas vacunas en persona, pero no hay dudas sobre su destino”.

Aquí parte de la charla que Vignolo mantuvo con los periodistas Gabriela Bissaro, Carlos Simón y Eduardo Ledesma, que desde anoche se encuentra disponible en los repositorios digitales del diario El Litoral.

—¿Algo cambió en el Gobierno desde el episodio del accidente del ministro Cardozo?

—Lo que es público y notorio: la oposición que hasta ese momento se mostraba de una manera, de trabajar en conjunto y buscar aspectos que ayuden a enfrentar la pandemia, eso se tensó. Pero uno comprende que en tiempos electorales aumenta la conflictividad y bueno, hubo sectores de la oposición que han creído encontrar un elemento para instalar un debate público que es interesante darlo, pero que tampoco va más allá de lo que los hechos demuestran. En ese sentido hemos respondido públicamente las explicaciones del caso y estamos abiertos a darlas en el terreno que corresponda y si se piden informes en la Legislatura, los vamos a acercar y si hay denuncias que tengamos que contestar, tenemos toda la documentación a disposición. Pero estamos muy seguros de que este fue un episodio que lamentablemente terminó contribuyendo a una discusión pública innecesaria.

—¿Fue un error no forzado?

—Negar eso es negar la realidad, negar que pasó y que tuvo un impacto público muy alto. En Corrientes todos hemos opinado al respecto. Lo que sí está muy claro es que la discusión es si esa decisión personal de llevar las vacunas estuvo bien o estuvo mal. Porque en Corrientes no hay ninguna duda de que las vacunas eran para Goya porque se avisó previamente que estaban en camino, se utilizaron allí y no se perdió ninguna dosis. Por ahí sirvió también para desmitificar el transporte de las vacunas. La gente creía que se transportaba en cámaras frigoríficas y la verdad es que el protocolo de frío está concentrado en el embalaje de 60 litros de una conservadora, que tiene una carga estándar de hielo seco, con un monitor térmico en su interior que garantiza durante 96 horas la manipulación de esta caja, la cual puede trasladarse en vehículo común o un utilitario, un camión o camioneta.

—Pero el caso tiene que ver más con la sensibilidad de la gente por el traslado de un bien escaso, además porque el presidente del Banco, por ejemplo, no va con dinero para pagar los sueldos a los municipios…

—Sí, pero eso está prohibido, y esto no. Cardozo es el que maneja la totalidad de las vacunas de la provincia, e hizo el aviso previo de modo personal que las trasladaría. Se entiende que la discusión tiene que ver con el modo en que apareció la noticia, a través de un accidente ocasional que encima es producido por un inconveniente de salud del mismo ministro.

—Después de estas acciones, ¿el Gobierno va a protocolizar o prohibir el traslado de las vacunas de manera personal?

—Por supuesto, se va a recurrir al traslado por medio del transporte privado contratado, que no es más que un transporte parecido a lo que la gente vio en estas circunstancias, porque tampoco nosotros queremos hacer aportes innecesarios a la duda o la especulación con un tema tan sensible.

—Eso generó justamente lo de Cardozo…

—Sí, por supuesto. Pero también nosotros decimos que de ninguna manera podemos echar a una persona que estaba trabajando y que casi pierde el pellejo en esa tarea. Uno puede estar más a favor o más en contra con una decisión, pero de ninguna manera se lo puede cuestionar por desarrollar una actividad de manera ilícita o prohibida.

—¿Fue un error?

—Por supuesto: lo que no es beneficioso termina siendo un error, pero hay que colocar las cosas donde corresponden. Yo comprendo estas discusiones y estamos dispuestos a dar un debate, pero por ejemplo, colocarlo en el marco del “vacunatorio gate”, no. Lo que pasó en Corrientes es otra cosa y en todo caso fue una decisión personal errada con el fin de cumplir con el traslado de vacunas para cumplir con la palabra que había empeñado con el Comité de Crisis la noche anterior. Por lo tanto, hay una diferencia y tenemos que tener una capacidad de diferenciación de una cosa de la otra.

—Desde la oposición plantean necesaria la publicación de datos de las dosis aplicadas…

—Lo estamos haciendo de manera permanente.

—¿Los turnos otorgados agotan las vacunas aplicadas?

—Sí, queda una pequeña reserva para las comorbilidades que van apareciendo con el ingreso de la información. Pero en operación tenemos casi el total y así va a ser cada vez que lleguen vacunas a Corrientes.

—¿Qué pasa con aquellas personas de entre 18 y 59 años con enfermedades de riesgo, y con aquellas de 60 a 65 años que quedaron en un limbo y en espera?

—Bueno comprendo la ansiedad de la gente por vacunarse. Estamos en un proceso donde la cantidad que recibimos no es la que necesitamos. Entonces consideramos que las franjas con enfermedades tienen doble posibilidad de entrada por edad y por riesgo.

Ahora esto no le conforma a la gente, sino tener la vacuna puesta. Pero esto lo vamos a trabajar todo el año y la gente tiene que saberlo, que con el tiempo que aparecen las vacunas seguramente vamos a tener que vacunar durante todo el año para alcanzar los porcentajes de inmunidad de rebaño.

Entonces es lógico y comprendemos la ansiedad, pero esto tiene que entender la gente que estas no son decisiones personales, sino que hay un Comité de Crisis que tiene especialistas y profesionales que indican cuáles son los lugares críticos y hacia dónde tenemos que ir primero. A todos les diría que deben tener la paciencia del caso y que a medida de que el Gobierno nacional nos envié vacunas, vamos a poder acelerar ese proceso.

—¿Esto no perjudicará el calendario electoral de este año?

—No, ojalá que no. Tendríamos que tener un proceso muy complicado, porque estamos hablando de la actualidad institucional de Corrientes, pero vamos a tratar de mantener eso hasta el último minuto.