“A mí me encantaría acompañar a Valdés, pero es él quien debe elegir a su vice”

Ingrid Jetter abandonó el silencio que le impuso el covid, enfermedad que la trató bastante mal, según contó. Pero, ya repuesta, retomó la agenda política que la tiene siempre como protagonista. Habló de la posibilidad de reelección de Gustavo Valdés y de sus aspiraciones a integrar la fórmula, aunque dijo que eso debe ser exclusiva prerrogativa del candidato a gobernador. Aquí, parte de la charla que mantuvo con los periodistas Gabriela Bissaro, Carlos Simón y Eduardo Ledesma, que desde el miércoles se encuentra disponible en las plataformas digitales del diario El Litoral.

—¿Es la primera salida post- covid-19?

—Sí, es la primera nota y vale la pena recordarle a la sociedad que se cuide mucho porque muchas veces uno subestima la enfermedad. Yo por lo menos la pasé bastante mal y no pensé que la iba a pasar así teniendo en cuenta mi edad, pensé que sería como dice Bolsonaro, una gripesinha.

—¿Cuántos días aislada?

—En total fueron veintiún días.

—¿Cómo hace una dirigente política activa como usted para frenar y aislarse?

—Eso fue muy duro para mí. Pero a medida que me iba reponiendo pude realizar algunos trabajos mediante Zoom y reuniones programadas, pero de todas maneras fue muy duro porque a mí me gusta estar en los lugares.

—¿Qué estuvo viendo en estos últimos veinte días?

—Justamente pasó algo que me hubiera gustado estar, como fue la Asamblea Legislativa del 1 de marzo. Estuve y la seguí por Zoom y me dolió mucho y estuve muy indignada. De hecho, hice algunas publicaciones porque no resistí, porque me pareció un discurso de nivel muy bajo, con un presidente que se dedicó a insultar y amenazar a la Justicia, y la verdad es que fue una gran decepción. De hecho, fue una de las cosas que me indignó, como lo del vacunatorio VIP, porque yo decía ‘qué injusticia que se hayan vacunado las hijas de Duhalde o los hijos de Moyano y que esa vacuna no llegue a personas de más de 70 años’”.

—Se pudo ver en esas publicaciones una efusividad inusitada en usted…

—Yo reaccioné, capaz al estar aislada lo canalicé de otra forma, porque te hace ver de otra forma lo que pasa. Quizás eso influyó.

—La bronca, el aislamiento…

—Sí, quizás eso influyó, porque la verdad es que mi estilo siempre fue consensuar y ser positiva, pero influye el estar sola y aislada, sin poder expresarte y movilizarte, y la única posibilidad de expresión son las redes sociales.

—Ya que habló del vacunatorio VIP, ¿cómo tomó el episodio del ministro Cardozo? ¿Cree que hay diferencias?

—Sí, pienso que sí. A mí me parece que quizás fue un error en el sentido de que el traslado tenía que haber sido por medio de la firma que fue contratada, pero me parece que fue un arrebato del ministro. Es medio el estilo de nuestros gobiernos tanto municipal como provincial.

—No deja de ser un problema…

—No deje de ser un error para mí, quizás. Pero yo sinceramente le creo. Creo que trasladaba las vacunas a Goya y fue un arrebato. Habrá dicho: bueno, lo llevo yo, porque Goya estaba en una situación crítica.

—Con este tema de vacunas, ¿no cree que fallaron las formas?

—Quizás fue un error, pero yo nunca lo consideré, desde el primer momento, desde que vi la noticia, como una irregularidad. Siempre pensé que, bueno, las quiso llevar él, como en muchos casos lo hacen algunos intendentes con otras acciones. Coincido en que la sensibilidad hace que debamos cuidar más estos temas, porque sobre todo veo muchas personas mayores de 65 años que se inscribieron para la vacunación, que me consultan cuándo voy a salir, y yo les digo que esperen, que es aleatorio. Creo que el quince o veinte por ciento recién se vacunó y hay mucha ansiedad.

La variante política

—¿Qué piensa de la posibilidad de reelección de Gustavo Valdés?

—Yo dije en muchas oportunidades que si la ley lo habilita, está en todo su derecho de presentarse. Creo que es un gobernador que tiene mucho apoyo y tiene una gestión que a mí personalmente me gusta, mucho más moderna y abierta, que apuesta a la tecnología. Realmente se me hace que hablamos el mismo idioma, entonces me gusta que se presente y lo voy a apoyar.

—¿Cuáles les parece que deberían ser las discusiones de ECO de cara a las elecciones?

—A mí me parece, en materia de cargos y espacios, que las discusiones tienen que darse en función de qué es lo que tiene que ofrecer cada partido, que conforme el frente y de ahí que se conformen las acciones. No en pensar espacios sino más bien en las personas y en qué pueden ofrecer. Después creo, sí, que hay que avanzar en los temas -como lo dijo el gobernador hace un tiempo ya-, en las leyes de paridad de género e inversiones -que si bien ya lo está haciendo- continuar este camino en materia de energías, infraestructura, porque esos son temas necesarios. Esos son los temas que deberían reforzarse y ofrecer la mejor gente en su equipo para que eso que plantea Valdés se haga realidad mucho más rápido.

—¿Cree que es momento de que rote el liderazgo en el partido o que se debe seguir igual?

—Yo no creo que haya que pensar en esos términos, sino más bien en las personas y ver quién tiene personas adecuadas para ofrecer. Hoy Gustavo Valdés, más allá de ser radical, me parece que es la persona indicada, porque es la persona que más mide y que la gente acompaña. Entonces por ahí hay que olvidarse de a qué partido pertenece, pero sí entiendo la vocación de otros partidos de ir creciendo, pero no exigirlo en los términos de que si no es el radicalismo tiene que ser otro. Sí pensar en que en algún momento yo tengo una persona que mida más y ahí disputarlo.

—¿El PRO tiene algo que ofrecer en el armado de la fórmula?

—Con respecto al vicegobernador o vicegobernadora, también lo he dicho que debe ser una prerrogativa del gobernador. Sinceramente lo digo, en buena hora si es un integrante del PRO o si es una mujer de cualquier partido. Pero creo que tiene que elegir el gobernador. Yo he sido intendenta y siempre me gustó elegir a mi vice para que en algún momento fortuito tenga que dejarle el cargo a alguien con idoneidad para poder seguir adelante con el camino que se trazó uno, por eso mantengo que el gobernador debe elegir.

—¿Cómo está el PRO? ¿Continúa con disputas?

—Estamos en un proceso interno, pero en este momento estamos conversando muy bien y creo que vamos a llegar a un consenso. Pese a las internas.

—Después de tanto tiempo…

—Sí, después de tanto tiempo, yo creo que sí. Porque creo que muchos maduramos bastante.

—¿Está dentro de una de las potenciales candidatas a vicegobernadora?

—Pregúntenle a Gustavo Valdés.

—¿Pero a usted le gustaría?

—A mí me encantaría acompañar al gobernador en la fórmula, pero insisto, debe ser prorrogativa de él. Él tiene que tener la confianza y sentirse cómodo y yo voy a acompañar cualquier decisión.