Ricardo Colombi: “Algunos me quisieron jubilar, pero estoy más fuerte que nunca”

El senador provincial y presidente de la Unión Cívica Radical de Corrientes, Ricardo Colombi, estuvo en el programa Final Abierto, en el marco de una entrevista que por las expectativas generadas en su alrededor fue transmitida en adelanto el martes a las 22.

Las palabras de Colombi, si bien no salen de una habitualidad tirante, de amague y tanteo permanente, tuvieron amplia repercusión por el contexto de una entrevista sin concesiones y de agenda libre planteada en ese tono por los periodistas Gabriela Bissaro, Carlos Simón y Eduardo Ledesma.

El intercambio sirvió además para plantear una serie de definiciones que el exgobernador pretendió hacer saber a propios y extraños. Eligió Final Abierto y desde ese espacio de comunicación, de perfil político, emitió mensajes claros y cifrados, con caladuras internas y externas, con foco en Encuentro por Corrientes (ECO) pero también en el gobierno de Gustavo Valdés.

Entre otras cosas, el legislador dijo que el 2021 ya lo encuentra “ajustando tuercas, porque siempre hay tuercas que ajustar dentro y fuera del partido”. Al respecto, señaló que en ECO “tenemos que reinventarnos y recuperar el contacto con la gente, porque es una alianza política y social”, a lo que agregó que “esa alianza social es con la ciudadanía, con los sectores representativos e institucionales, con la gente de la cultura, del deporte, el trabajo, la producción”.

Colombi dijo que habla desde “la experiencia, que por ahí no es tenida en cuenta porque varios están cegados por cuestiones que no hacen a la relación con la gente”. Por otra parte reafirmó que “ECO tendrá un solo candidato a intendente en Capital”, aunque no aseguró que sea Eduardo Tassano.

Acto seguido habló de su jubilación: “Me quisieron jubilar, pero estoy más fuerte que nunca”, dijo, y además, que será él y nadie más que él quien defina su futuro. “Soy el único que va a tomar la decisión, porque tengo espalda, experiencia, conocimiento y porque tengo un porcentaje muy importante de la sociedad que está esperando ver lo que hago”, dijo.

—¿Cómo se prepara para este año electoral?

—Trabajando y ajustando las tuercas que tenemos que ajustar.

—¿Hay tuercas flojas?

—Siempre hay.

—¿Dónde, por ejemplo?

—En todos los aspectos, en los partidos, en las ciudades y en la cuestión provincial. Siempre hay que ajustar. Un auto, ¿cómo corre? Tiene que tener todo ajustado.

—¿Y ahora usted es conductor o mecánico?

—Yo soy el acelerador.

—¿Y cómo está eso?

—Por ahora regulando.

—¿Hay algunas discusiones que se dan en lo mediático con Cassani y Canteros?

—Ese tema de candidaturas, que por ahora están dentro de ECO, todos pueden aspirar. De ahí a que sean, dentro o fuera de ECO es otra cosa. A lo mejor no se da dentro de ECO y se van por afuera. Esas discusiones están. (...) Pero hay candidaturas que están más avanzadas que otras, así que en todo caso los que se hayan lanzado deberán resolver si siguen o no.

—¿Está hablando de Canteros?

—De Canteros, de Cassani o de quien quiera ser candidato. Pero ECO va a tener un solo candidato a intendente.

—¿Va a ser Tassano?

—No sé si va a ser Tassano, pero ECO va a tener un solo candidato. Puede ser él o puede ser otro.

—¿Será de la UCR, pero no necesariamente Tassano?

—Por supuesto, nosotros vamos a llevar la candidatura a intendente en las ciudades que somos gobierno. Llámese Capital o Goya, Bella Vista, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros o Sauce.

—¿Y si un socio mide más?

—Se hace un análisis y se verá cómo se resuelve la cuestión. Ahora, el error que no podemos cometer es la soberbia, la ceguera y pensar que todo está bien cuando hay que ver que no todo está bien.

—Usted dice que hay funcionarios de aire acondicionado…

—Los hay y lo va a haber hasta el 10 de diciembre. Después no sé.

—¿Es porque el Gobierno lleva mucho tiempo en el poder y algunos se aburguesaron?

—Exactamente, por eso tenemos que retroalimentarnos y reinventarnos, para recuperar el contacto con las sociedad. (...) Porque la relación no está bien y debemos rearmarla para volver a tener el apoyo y credibilidad que siempre tuvimos de los sectores sociales.

—¿Siente que no lo escuchan?

—Lamentablemente muy poco, porque todo está en la cuestión política, en las obras, y en todas esas cosas. Pero yo trato de mostrar mi experiencia. Yo tenía el 70% de imagen positiva y cuando íbamos a elecciones, sacamos el 45, 47, 48, 50%.

—¿Está alertando que eso puede suceder ahora?

—Siempre es posible. Esto es una caja de Pandora y no sabemos. Lo que no se está percibiendo, y yo sí lo veo, es el estado de ánimo de la ciudadanía.

—¿Dónde percibe ese estado de animo de la ciudadanía?

—En el contacto, en lo que dice la gente en la calle.

—¿Con relación a qué?

—A todo. Al trabajo, la salud, la educación. (...) La gente necesita que sus representantes le presten la oreja en algún momento. Algunas veces no se pueden solucionar todos los problemas individuales o colectivos, pero hablando muchas veces tal vez se encuentre una solución total o parcial.

—Usted está en la mesa chica, ¿por qué dice que no lo escuchan?

—Una golondrina no hace la primavera.

—Pero usted no es cualquier golondrina…

—Pero la experiencia de uno por ahí no es tenida en cuenta porque está embelesados, engolosinados, cegados, por la obra, por pavimento, por el cordón cuneta, por la imagen. ¡Y no es así! ¡El ciudadano no vota imagen!

—¿Usted cree que lo están queriendo jubilar?

—Ya me quisieron jubilar.

—¿Y usted se va a jubilar?

—Y en algún momento sí.

—¿Y ahora qué va hacer?

—Ahora, estoy más fuerte que nunca. Voy a defender este proyecto, vamos a discutir. Vamos a armar la mejor alianza, con los mejores candidatos que van a salir de aquí, a mediados de mayo, o después de la segunda quincena, cuando esté todo más clarificado.

¿Colombi puede llegar a ser candidato en este año?

—Yo puedo ser cualquier cosa o puedo no ser nada. Ser o no ser, soy el único que va a tomar esa decisión. Nadie va a resolver por mí, que quede claro. Yo voy a resolver lo que quiera ser. ¿Por qué? Porque tengo espalda, porque tengo experiencia, porque tengo conocimiento y tengo un porcentaje —a mí no me queda bien decir esto— muy importante de la sociedad, que está esperando ver lo que yo hago. Y yo voy hacer lo mejor para la provincia de Corrientes. Yo voy a hacer lo mejor para Corrientes. Por eso: que no me corran por izquierda, que no me traten de jubilar, porque no es así. Yo tengo espalda, conozco, sé. Conozco la provincia de Corrientes de punta a punta, cada ciudad, paraje. Tengo contactos, tengo todo. Muchos están esperando que yo haga lo que tenga que hacer.

—¿Que es qué, por ejemplo?

—Ser candidato a gobernador.

—¿Usted considera que si Valdés es el candidato a gobernador, usted se jubila?

—Y me van a querer jubilar algunos. Pero ese es un detalle menor. Primero vamos a ver cómo armamos la alianza más amplia que garantice el resultado, no electoral, sino de gobierno.

—¿Habla con el gobernador Valdés?

—Hablamos. Estamos encaminando esta cuestión que sea lo mejor para todos.

—¿Está bien la relación? ¿No hay problemas?

—Tenemos por ahí algunos puntos que no coincidimos, pero eso no tiene nada que ver con las cuestiones de fondo.

—En algún momento se habló de que esto se iba a romper o que se iban a pelear…

—Siempre se dijo eso, pero eso lo dicen los interesados.

—¿Está en su cabeza romper?

—No. Te estoy explicando qué quiero para Corrientes. Cómo armar, cómo corregir, qué es lo que está bien, potenciar; qué es lo que hay que encauzar.

—¿Esos interesados son los que dicen que está usted está detrás de la candidatura de Cassani y Canteros? Y lo otro: Tato Romero Feris dice que usted “no se le anima a Valdés”. ¿Es así?

—Ay, ay. Es travieso ¿eh? Bueno, ¿Dónde viste un petizo que no sea agrandado? Eso dice para generar conflicto. No le voy a dar el gusto. Yo lo conozco. Nadie salió de un repollo. Menos él. Y en los otros casos, cada uno puede ser libre, si yo quisiera ser candidato ¿quién me va impedir?

—¿Esto no es un aval a la candidatura de Canteros?

—No es un aval. Puede ser candidato. Lo que no va a ser es candidato dentro de ECO.

—¿Canteros no puede ser candidato en ECO?

—ECO va a tener un solo candidato a intendente.

—¿Y va a ser radical?

—Y si se puede sí. Lo mismo que la candidatura de Cassani. Hay que preguntarle si se siente contenido acá o no. Y si mañana sale otro candidato, y bueno, hemos visto cuatro o cinco que quieren ser candidatos a vice y qué, ¿vamos a impedirlo? Pero de eso nadie dice nada. Hay como seis candidatos a vicegobernador. No se sabe quién será el que encabece la lista, pero abajo ya hay seis postulantes.

—Pero se habla de la vice, porque se supone que el que mejor mide dentro de ECO es Valdés.

—Está bien, pero imagen no es votos.

—¿Pero coincidimos en que es el mejor candidato que tienen?

—Hoy, porque, todavía no hay nadie enfrente. Puede haber varios más. Nadie se tiene que enojar por eso. Así como hay seis candidatos a vice, que se han autopostulado, ¿se van enojar por eso? Yo no me enojo. Al contrario: que haya 40.

—¿Usted incluido?

—Yo puedo ser también o no. ¿Por qué no podemos llevar una fórmula propia? También está dentro del bolillero.

—¿UCR—UCR? ¿Valdés—Colombi? ¿Colombi—Valdés?

—Claro, por qué no. Puedo ser yo, u otro. Está todo dentro del bolillero.