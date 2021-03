Se reprogramó el juego de For Ever y Huracán

El partido que debían disputar ayer Chaco For Ever y Huracán Corrientes, por la segunda fase de la Zona Norte de la Copa Argentina de la categoría Senior, no se jugó debido a las malas condiciones meteorológicas y para preservar el campo de juego del estadio Juan Alberto García.

De acuerdo a lo informado por el presidente de la institución correntina, Bruno Zacarías, el encuentro fue reprogramado para el jueves 1 de abril, a partir de las 17, en el mismo escenario.

El equipo “azulgrana” correntino viene de dejar en el camino a Central Norte de Resistencia, al vencerlo 5 a 0 en un partido disputado a fines de febrero en su estadio del barrio Berón de Astrada.

En tanto que el “Negro” chaqueño debutó en el certamen venciendo 3 a 0 a Las Águilas Fútbol Corrientes.

Ambos conjuntos cuentan con destacados exjugadores que vistieron dichas camisetas. El que pase esta instancia deberá enfrentar a un equipo del norte del país.

Tanto Huracán Corrientes como For Ever se preparan para el torneo de Primera Divisional Nacional Senior que se jugará a partir del próximo sábado, con la participación de veinte equipos divididos en dos zonas.