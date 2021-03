Las mujeres detenidas con droga son de Entre Ríos: una es empleada municipal y la otra psicóloga

La detención de dos mujeres en la localidad de Santo Tomé el pasado viernes por transportar más de 49 kilos de marihuana en un automóvil generó un gran revuelo en la provincia de Entre Ríos. Se pudo conocer que las detenidas son oriundas de la ciudad de Paraná.

Se trata de María Fernanda Melchor, de 31 años, empleada municipal, y la conductora Analía Mangona de 51 años, de profesión psicóloga, que reviste en la Fuerza Aérea Argentina, en la capital entrerriana.

El vehículo que transitaba desde Corrientes hasta Paraná pertenece a la señora Mangona, y de esa manera las dos quedaron detenidas a disposición de la Justicia Federal de Paso de los Libres.

Todo se inició con la información oficial brindada desde los tribunales de Paraná, que daba cuenta del pedido de colaboración en la localización de la mujer de 31 años, que no había sido vista por sus familiares en los últimos días, y llevó a la presentación judicial para realizar el reclamo para su búsqueda.

Sin embargo, la noticia del hallazgo de una de ellas generó gran escándalo. La información fue suministrada por Gendarmería, que al enterarse del pedido de búsqueda de la Justicia de la mujer que trabaja en la Municipalidad de Paraná, confirmó que la misma se encontraba detenida en Corrientes junto con otra mujer, a causa de una situación vinculada con el tráfico de estupefacientes.

En una entrevista con el diario Uno de Entre Ríos, el padre de Melchor no ocultó su preocupación por la situación en que se encuentra su hija. Se mostró molesto con algunas informaciones incorrectas, y también no entendió por qué la politización del caso en Paraná. José Melchor de 64 años aclaró que su hija desde hace muchos años trabaja en la Municipalidad de Paraná, y le pareció “despreciable” cómo los políticos trataron de sacar rédito de esta situación judicial.

“Mi hija no anda en cosas raras, nunca tuvo problemas policiales y judiciales, y ahora espero que se aclare todo, porque nosotros creemos que es inocente y no tiene nada que ver con el tema de la droga”, añadió Melchor visiblemente nervioso por la situación que le toca vivir a toda su familia.

Sobre el viaje de la hija a Corrientes, admitió tener poca información de los movimientos de la mujer de 31 años. “La amiga la invitó a viajar, para ir a buscar uno o algunos celulares. El viaje iba a ser muy corto, y por eso no llevó nada. Así fue que luego de varios días nos enteramos por la Policía que estaba detenida o demorada. Lo que nos paralizó, sorprendió y conmovió porque no teníamos idea de lo que estaba pasando”.

“La verdad es que no sabemos qué decir, sólo que no creemos que ella ande en esas cosas, y me da la sensación de que su amiga (conductora) tendrá mucho que explicar a la Justicia”, resaltó Melchor para indicar: “En las próximas horas tenemos previsto viajar a Corrientes, a Paso de los Libres para hablar con la defensora oficial y allí conocer mejor la situación judicial de ella. Confiamos en la funcionaria judicial y esperaremos a que todo esto se aclare como corresponde”.

(NG)