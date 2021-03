Claudia Fontán le tiró onda a Hernán “El Loco” Montenegro: "Estamos solteros, veremos"

A pesar de haber entrado a MasterChef Celebrity casi de casualidad, a partir de una sucesión de situaciones desafortunadas como fueron la internación de Carmen Barbieri y la posterior renuncia de Fede Bal, Claudia Fontán se presenta como una de las más virtuosas del grupo. No solo es una gran cocinera, sino también una mujer con muchas horas de vuelo en la tele.

La consigna del miércoles de preparar un menú “de avión” sumada a una decoración acorde llevó a los participantes a relatar algunas anécdotas temáticas. Así, Georgina Barbarossa reveló que trabajó durante un tiempo en una aerolínea, y la “Gunda”, que una de sus frustraciones había sido ser azafata: “Pero no me dio la altura. En aquel momento tenías que medir más de 1,70 metros”, le explicó a Santiago del Moro, mientras este replicaba: “El Loco Montenegro entraba seguro”. El basquetbolista, que supera tranquilo los dos metros, se reía a dos hornallas de distancia.

“Me quiero parar al lado de él con distancia social”, disparó de la nada Fontán para agregar: “¿No seríamos una pareja divina? Creí que no, pero me encantaría que me haga upa”. Mientras tanto el deportista, con una sonrisa de oreja a oreja, se anotaba sin ningún problema.

La pandemia no permitió que se diera el momento, pero que no lo hayan podido mostrar las cámaras de televisión no quiere decir que en algún espacio más íntimo no pueda suceder si ambos están bien predispuestos. Hernán Montenegro, por las dudas, ya aclaró: “Estamos solteros los dos, así que... veremos”.

La Nación