Insólito: un intendente se vacunó con un retrato de Vladimir Putin en la mano

El intendente de la localidad bonaerense de Roque Pérez recibió este martes la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Retrató el momento con una fotografía que difundió en las redes sociales, como hicieron cientos de personas que posaron con una sonrisa, un par de lágrimas o los dedos en V. A diferencia de todos ellos, Juan Carlos “Chinchu” Gasparini dejó una postal insólita: recibió la vacuna con un retrato de Vladimir Putin en la mano, apenas horas después de reintegrarse a su puesto tras una licencia por enfermedad.

“Traje la foto porque estoy orgulloso de él, todos decían que nos iba a envenenar y nos está salvando la vida”, explicó Gasparini, hombre del Frente de Todos, de 72 años, en referencia a la discutida Sputnik V y a la fotografía del presidente ruso.

También contó que no se podía vacunar por el síndrome de Mielodisplasia, la enfermedad que padece. “Los médicos me lo habían desaconsejado. Hace unas semanas, me autorizaron a que me empiece a vacunar”, expresó Chinchu, en declaraciones a Radio Gráfica.

(JML)