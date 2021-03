Mientras alistan la reconstrucción de la escuela dañada, con cuadernillos seguirán enseñando a 50 alumnos

El inicio del ciclo lectivo 2021 fue diferente para los seis docentes y 50 alumnos de la Escuela Nº 135 “Vicente López y Planes” del paraje Yazucá (Pando). Es que no sólo retornaron a las aulas después de 11 meses, sino que además por primera vez accederían a internet desde las computadoras del colegio.

Pero un temporal, en pocos minutos, cambió todo lo que habían proyectado para este año. Es que los fuertes vientos provocaron la voladura de los techos, la caída de los tanques de agua, de los postes que proveen de energía y hasta la caída de la antena instalada una semana antes para que la escuela accediera a internet. Por si esto fuera poco, la lluvia agravó los perjuicios. “Se mojaron documentaciones de la institución, materiales didácticos y diversos elementos que teníamos guardados para los alumnos. Fue muy triste ver cómo quedó nuestra escuela”, expresó Paola Passetto, quien se desempeña como maestra jardinera en el colegio que brinda educación desde el nivel inicial hasta sexto grado.

Sin embargo, remarcó que tanto “el director, Víctor Cáceres, como todos los docentes nos sentimos acompañados desde un primer momento. Los vecinos nos avisaron de lo sucedido e inmediatamente todos salimos hacia el colegio que nos queda a unos 17 kilómetros de nuestros hogares en San Roque. Además de ellos, también nos brindaron su apoyo la ministra de Educación, Susana Benítez, el Gobernador, el subsecretario de Infraestructura Escolar, los padres, exalumnos, el viceintendente de San Roque, José Altamirano, Daniel Bruno de la ONG Chamigo y también el Priar”.

Tras las primeras evaluaciones de los daños realizadas el último miércoles y el compromiso del Gobernador de reconstruir el colegio, ayer arribó al paraje un equipo enviado por Educación de la Provincia.

“Comenzaron a retirar las partes dañadas del colegio y a tomar datos sobre lo que se necesitaría”, comentó Passetto a El Litoral. En este sentido precisó que las áreas dañadas fueron: la dirección, el depósito, los sanitarios, la cocina y el comedor. “Gracias a Dios, fue a la tarde, cuando no había alumnos en la escuela. Y es increíble pero tenemos una imagen de Santa Rita a la que no le pasó nada. Alrededor hubo daños, pero a ella no le pasó nada”, subrayó Passetto.

Luego, indicó que otra pérdida muy importante que tuvieron fue la antena para acceder a internet. “Estábamos tan ilusionados porque la instalaron hace una semana y por primera vez podríamos acceder a ese servicio a través de las computadoras de la escuela”, indicó.

Aunque ahora deben afrontar una nueva situación adversa, comentó que los docentes -al igual que ayer- seguirán concurriendo al colegio para tratar de rescatar la mayor cantidad posible de documentos y otros elementos dañados como consecuencia del temporal. “Los chicos no podrán venir por cuestiones de seguridad pero retomaremos el sistema de clases con cuadernillos, tal como lo hicimos en el 2020 debido a la pandemia de covid-19. Se los entregaremos a los padres y -por ejemplo- nos podrán hacer consultas por WhatsApp”, señaló Passetto. Por su parte, el subsecretario de Infraestructura Escolar, Emilio Breard, al ser consultado por El Litoral, expresó que hoy estará recibiendo el informe técnico sobre los daños y en base a eso definirán cuál es el plan de obras acorde para la Escuela Nº 135 del paraje Yazucá. (CC)